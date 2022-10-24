金山華埠、矽谷僑青 舞獅交流

南北灣僑青在「金山華埠與矽谷僑青舞獅交流營」，首次正式交流。（記者李榮／攝影）

由位於舊金山 中國城的金山僑教中心主辦的「金山華埠 與矽谷僑青舞獅交流營」，邀請來自舊金山華埠的梁館白鶴舞獅團與南灣台裔僑青共30多人，22日在金山灣區 僑教中心展開第一次的正式觀摩交流活動。兩地的青年藉由舞獅與僑教中心的平台互相交流，期待未來雙方能更進一步深化合作。

駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪受邀參加開幕式致詞表示，僑社青年傳承一直是每個僑區的重要工作項目。而舊金山華埠的僑青父母主要來自中國大陸及香港，平常使用的語言以粵語及英文為主。僑青參與傳統僑社的方式與途徑，主要是各個公所會館的功夫班及舞獅隊。這次金山華埠與矽谷僑青舞獅交流營舉辦的目的，是為南北灣僑青進行破冰，並且建立聯繫交流管道，搭建未來合作平台，也期盼未來彼此的互動範圍，逐漸由體育文化交流，擴大深化至求學、就業與創業等各個合作領域。

金山僑教中心主任蘇上傑表示，華埠僑青與南灣的台裔僑青，過去曾經在舊金山市聯合廣場舉辦的台灣文化節等很多活動，共同表演過，彼此並不陌生。這次舞獅營的活動，是僑務委員會「青年跨域交流計畫」的一部分，希望透過這個活動，將南北灣華裔青年結合在一起，藉由共同的舞獅興趣，建立彼此的默契、情誼與合作關係，未來吸引更多的僑青投入僑社工作。

這次營隊除了傳統舞獅交流，更增加台灣三太子研習元素，讓活動更加多元且有趣。當天活動的主持人是李娜亞，諮詢導師是陳安東，華埠舞獅隊的領隊梁國杰及南灣獅隊的教練鄒尚文等人表示，感謝金山僑教中心舉辦這場極富意義的活動。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑、美洲合勝總堂前總理張博器，以及僑務委員李文雄、呂玉貞等人都到場致意。