金山市長專欄╱拓展公共空間 支持小商業

輪滑場開幕。

親愛的讀者們：

上周末，我們在市政中心的Fulton廣場開設了San FranDISCO輪滑埸，一個全新佔地的5000平方尺的場地，將展示最好的輪滑文化，包括現場DJ音樂、舊式派對和五顏六色的燈光。

這個新的輪滑場是一個為期三個月的試點，市府與合作夥伴及社區進行評估後，日後可能會延長運作。San FranDISCO將於周三至周日中午至晚上8時向公眾開放。18歲以下的年輕人入埸費只需5元，18歲及以上的人士入場費為15美元（入場費包括場地和輪滑鞋租用）。

除了高品質的輪滑場地板和雨棚上蓋保護外，場地設施還包括廁所、用具出租亭和充足的公共休息區，大家都可以在該處欣賞輪滑人士的活動。教練將在周三至周日的中午12點、下午2點和4點提供90分鐘的滑冰課程，以及周三至周日的下午6點至晚上8點提供兩小時的滑冰課程。

舊金山 經濟復甦需要社區各人的共同努力，正如開設輪滑埸一樣，希望大家對舊金山感到興奮。我希望你也能親身到訪市政廳大樓對面的滑輪。外出玩樂時，也緊記支持小商業和餐館。

市長和華裔市民在輪滑場。

我也想借此機會感謝地方檢察官 謝安宜，幫助在華埠受殘疾訴訟影響的商戶所做的工作。

一年多前，市內許多小商業受官司提起訴並接獲索賞信，指控他們違反了聯邦殘疾人士法，特別是違反了《美國殘疾人士法》。市府當時分配了資源來幫助有需要的商戶。

就在上周，地方檢察官宣佈，她的辦公室正在就駁回對Potter Handy LLP律師事務所的突破性民事起訴提出上訴。該申訴由舊金山地方檢察官辦公室和洛杉磯地方檢察官辦公室於2022年4月提出。根據申訴事項，估計舊金山和周邊灣區有800多家商店成為Potter Handy LLP欺詐性非法訴訟的受害者。

要報告Potter Handy LLP欺詐性訴訟或提供現有案件更新，商戶應致電地方檢察官辦公室欺詐舉報熱線：628-652-4311。

請在微信 上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！