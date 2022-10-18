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新冠疫苗加強針送達 聖縣籲兒童接種

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪呼籲居民接種新版新冠疫苗加強劑（記者陳爍嘉/翻攝）
聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪呼籲居民接種新版新冠疫苗加強劑（記者陳爍嘉/翻攝）

聖他克拉拉縣本月17日在聖荷西舉行記者會，宣布5到11歲兒童專用的新版新冠疫苗加強針已於當天清晨被運送到聖縣，17日晚上開始，聖縣將接受5至11歲兒童新版新冠疫苗加強針的接種預約。

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）表示，聯邦食品藥品監督管理局（FDA）已批准了5到11歲兒童專用的新版二價新冠疫苗加強針，並獲得了聯邦疾病防控中心（CDC）的核准。在接種完上一針新冠疫苗的至少兩個月以後，5歲以上的兒童便都可以接受新版加強針的注射了。

柯迪強烈建議所有符合條件的居民都接受新版疫苗加強針的接種。目前聖縣只有11%的符合條件的居民接受了新版的二價疫苗加強劑。柯迪在記者會上「拍著桌子」提醒居民，大家都有必要接受新版新冠加強針的接種，尤其是50歲以上的居民。

柯迪表示，明白大家經過長達數年的抗疫，已感到疲憊。她說，接受新版加強針的接種，確實會為大家帶來不便，因為大家在接種疫苗後會發燒和暈眩，一些居民，特別是男性年輕人，可能擔心接種完疫苗可能會增加自己患上心肌炎的風險，疫苗確實有可能增加一些患心肌炎的風險，但如果人們感染了新冠，他們患上心肌炎的風險更會增加。

雖然新冠加強針的注射有以上缺點，但它帶給人的好處遠比產生的不便更多。柯迪表示，新版新冠加強針可以防止人們因重症而住院甚至死亡，特別是針對50歲以上的居民，另外這個新版加強針可以減少居民患上長新冠（Long Covid）的風險，目前雖還沒有具體的統計數字來證明這個益處，但是它大約有50%至85%的機率，能幫助人們減少長新冠的風險。

柯迪表示，新版加強針能為人們帶來更廣泛的保護，並且預防病毒感染的有效持續時間會比普通的疫苗更長。她說，如果人們不幸在接種加強針後依然感染上了新冠，加強針也能夠縮短生病時程，並減輕症狀，所以居民應該為自己和家人預約接種新版新冠加強針。

新批准的新冠疫苗加強劑接種可在 www.sccfreevax.org 上進行預約。

疫苗 聖荷西 FDA

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