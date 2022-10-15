史丹福數百學生示威 要求校方將強暴犯逐出校園

史丹福大學數百名學生14日遊行抗議，要求校方將強暴犯逐出校園。（美聯社）

最近幾個月兩起受到高度關注的校園性侵 犯報告，促使數百名史丹福大學 學生14日在校園廣場示威遊行 ，抗議校方在防止強暴行為方面缺乏努力。

上周五，一名女子在史丹福大學的辦公室被一名男子抓住，拖入地下室強暴；而在兩個月前，另一名婦女在光天化日之下從史丹福大學宿舍附近一個停車場被綁架，並被強行拖入廁所強暴。

多年前史丹福大學就因前學生特納（Brock Turner）的殘暴攻擊成為全美焦點，這使得近的攻擊事件更讓人難以忍受。校園裡女性普遍恐懼和憤怒，她們表示，校方必須對他們創造的環境負責；他們敦促行政部門採取行動，並展示其 「從根本上改變大學強姦文化的誠實承諾」。

組織這次活動的社會學專業學生、史丹福大學「無性暴力」（Sexual Violence Free）組織成員斯卡拉特（Sofia Scarlat）說，該團體有三個要求：史丹福大學終止雇用被發現違反第九章規定的教職員工，並開除被發現有性侵犯行為的學生；學校大幅增加「保密支持小組」（Confidential Support Team）輔導員的數量，並為所有輔導員和Vaden健康中心工作人員提供強制性的「創傷知情」（trauma-informed）培訓；同時，從2024年開始，在自願基礎上全校開設一門新課程，為所有一年級性別邊緣化的人提供服務，並為所有其他學生提供相似課程。

學生們還希望史丹福大學做出至少100萬元的初始財政承諾，以確保立即雇用培訓師，並為維持該計畫的提供足夠資金。對斯卡拉特來說，這些要求對該大學來說並不難實現，因為史丹福是美國的頂級學校之一，擁有數十億的捐贈資金。

自從這兩起強姦案發生後，史丹福公共安全部門發言人表示，校方已在整個校園內增加流動和徒步巡邏；但對於許多學生來說，大學的回應態度是不可接受的。學生活動家瓊斯（Eva Jones）說：「光有保安並不能保證40%的女性本科學生在四年中不受到攻擊，這將使性別邊緣化及經歷過性暴力的有色人種學生進一步被邊緣化；這不是結束我們校園內性侵犯的解決方案。」

「我們想要問責，想要將強姦犯驅逐出我們的校園，想要為倖存者提供支持。」瓊斯補充說。