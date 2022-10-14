「你們也可以」 華埠領袖籲投票 「能成為改變的重要力量」

平園居民聯誼會前主席李鄭祝(左五)說：「如果我都能投票，你們也可以。」（記者王子涵／攝影）

本周起，舊金山 選民已陸續收到郵寄選票。為提高華裔 社區的投票 率，選務處代表、市議員佩斯金(Aaron Peskin)、華協中心行政主任楊重賢13日到華埠平園，呼籲華人積極投遞選票。90多歲高齡的平園居民聯誼會前主席李鄭祝說：「如果我都能投票，你們也可以。」

亞裔人口占全市人口的三分之一，其政治地位、權利、聲音、資源與服務都源於投票選舉的結果，而非人口數量。華裔社區符合資格的選民有很多，但投票率始終徘徊在20%至40%左右，一些對華裔社區十分重要的議題，如教育、可負擔房屋、罪案等，都需要更多的華裔居民參與發聲。

「如果你不投票，就不要抱怨。」平園居民聯誼會委員席利瓦(Tina Siliva)說。

佩斯金表示，投票權是公民最重要的權利。他提到，洛杉磯市議員種族歧視的事件十分糟糕，這樣的事情不會在舊金山發生；在這裡，少數族裔社區出來投票，與民選官員建立聯繫，表達他們的價值觀。「舊金山的投票率向來很好，但可以更好。」佩斯金說。

佩斯金強調，投票相較以往已經簡單許多；「22年前，你必須親自去選務處投票，你不會得到郵寄選票，你甚至要自己貼上郵票。」佩斯金說，「在未來的28天，我懇請所有人去投票。」

楊重賢表示，華裔社區貢獻舊金山四分之一的選票，我們的聲音比以往任何時候都更重要。「投票是將我們的訴求傳遞出去的最有效方式，不是媒體或社交媒體。」楊重賢說，「華裔美國人能夠成為改變舊金山的重要力量。」

選務處代表表示，選民註冊的最後期限是10月24日，如果錯過，選民仍然可以前往市府選務處或投票站進行投遞。在11月8日選舉日當天，全市將有501處選票站開放。