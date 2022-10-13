最新研究：長新冠會影響運動能力 呼吸功能也出現障礙

研究顯示，與新冠康復者相比，長新冠患者的運動能力明顯下降。（Getty Images）

一項12日發表在「美國醫學 會期刊網路」（JAMA Network）上的研究報告指出，與感染新冠後康復者相比，長新冠（long COVID）患者的運動能力明顯受到較大的影響。

舊金山 加大和查克柏格舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital）審閱了38項追蹤共2160名新冠感染者運動能力的研究報告，然後對感染新冠康復後三個月以上沒有症狀者和長新冠患者的運動能力進行分析比較。

研究發現，與沒有長新冠症狀的患者相比，長新冠患者在感染三個多月後運動能力下降、承受勞累的耐力下降、自主神經功能改變、呼吸和內皮細胞功能出現障礙、肌肉 或線粒體也發生病變。

報告表示，參與研究的患者年齡介於39歲到56歲之間，身體質量指數（body mass index）從超重到肥胖不等。研究發現，患有長新冠的人可能出現肌肉氧氣抽取量減少和呼吸模式不規則的現象，在運動期間讓心率（heart rate）跟上心輸出血量（cardiac output）的能力也有限。

那麼，這些發現對長新冠患者意味著什麼？

報告作者之一德斯登菲爾德（Matthew Durstenfeld）表示，長新冠會使人們的運動能力或代謝當量（metabolic equivalent task，簡稱MET）老化。

德斯登菲爾德說：「這種氣氣峰值率（oxygen peak rate）的下降，會讓一名40歲女性的預期運動能力9.5 MET，下降到和50歲女性一樣的預期運動能力8.1 MET。」

德斯登菲爾德表示，另一種看待長新冠患者運動能力的方式是，在感染新冠之前經常做例如打網球或長距離游泳等高強度運動的人，感染後可能只能打高爾夫球或做較簡單的有氧運動。

不過，德斯登菲爾德指出，這只是一種「平均」的說法。他說：「有些患者的體力會急劇下降，但有些人並不會。」