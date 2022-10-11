可郵寄、親送 金山期中選舉提早投票開跑

11日起，舊金山期中選舉提早投票開始。 （美聯社）

舊金山 11月8日選舉提早投票 ，10月11日（今）起正式開始了。據舊金山選務處消息，全市近50萬登記選民，可將選票寄回選務處，也可前往市政廳選務處投票。選民可於周一至周五，早上8時至下午5時，到市政大樓的投票中心填寫選票投票，或投下已填好的選票。

11月8日選舉，舊金山有多項選舉受到選民關注，包括地方檢察長與多個選區的市議員選舉。目前，舊金山多數選民已收到選票。在提案方面，全加州共有七項、舊金山市的提案共有15項，內容涉及房屋、教育 以及道路使用、垃圾處理等，值得市民細緻研究，投下神聖一票。

州級選舉中，州長紐森和財務長馬世云將競選連任；州主計長選舉競選激烈，兩名進入決選的候選人分別是曾擔任第十區市議員現任州平等稅務委員的郭嫻、以及史丹福大學經濟學者陳仁宜；此外還有州最高法院大法官競選連任。

舊金山地方選舉中，包括地方檢察長及公共辯護律師長選舉、雙號選區的市議員選舉、教育委員及舊金山市立大學校董等選舉，其中教育委員選舉非公民的舊金山家長可參與投票。

社區關注的華裔候選人中，包括競選連任的第四區市議員馬兆明、沒有其他候選人挑戰可順利連任的捷運董事李正元、競選連任的教育委員徐安、市立大學校董會候選人余小平等。

過去，選民通常於選舉日當天到投票站現場投票，候選人競選活動通常在最後幾天衝刺，以確保他們的宣傳、影響最重要的選民投票。現在投票提早了一個多月，許多選民在拿到郵寄選票後的第一周就可提交選票，但也有選民還是傾向於等到最後一分鐘才投票。

10月24日是選民參加11月選舉的選民登記最後一天。登記選民都會收到郵寄選票和信封，須填寫、簽名並寄回。郵資已預付，但必須是於11月8日之前蓋上郵戳。選票也可在縣辦公室、投票中心或投擲到收集選票的投遞箱。選民也可親自到選舉辦公室或投票站投票。錯過選民登記截止日期者，仍可在選舉辦公室與投票站提交有條件選民登記，並同時投票，直到選舉日結束。

目前舊金山選務處共編印四種語言的選票，除了英文外，還包括中文、西班牙文及菲律賓文。需要任何語言支持的選民，可到選務處諮詢，也可在網上投票，網址： sfelections.org/access。如選民需要查閱投寄選票可登錄網站：sfelections.org/voteportal，或致電 415-554-4375查詢選舉信息，中文諮詢電話，415-554-4367。