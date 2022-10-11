野火頻傳 加州發布指南限制高風險區房產開發

氣候暖化加劇熱浪與乾旱，過去五年，太浩湖、酒鄉、沙加緬度山谷、南加州與聖他克魯茲山麓已有數千戶房屋燒毀、造成上百人喪生。加州檢察長邦塔指出，開發建築項目已無法持續以往的作法，必須有所調整。(Getty Images)

在近年來發生一連串致命破壞性大火的同時，加州 也持續存在住房短缺問題。加州檢察長邦塔(Rob Bonta)10日發布了在野火高風險地區房屋建設的新指南，限制在野火風險最高地區建造新房屋以及其他房地產開發項目。

根據新的指導方針，開發商不應被允許在火災多發地區的陡坡上建造房屋；新屋必須裝設充足的供水設施；將建築物集中在道路附近以便於接近；在火災高危險地區，使用州建築法規要求的耐火建築材料等。野火高風險地區房屋建設新指南雖屬於自主性質(voluntary)，但若不遵循，可能要承擔法律風險。

由於氣候暖化加劇熱浪與乾旱，導致加州山火 情況惡化，過去五年，太浩湖、酒鄉、沙加緬度山谷、南加州與聖他克魯茲山麓已有數千戶房屋燒毀，造成上百人喪生。邦塔指出，開發建築項目已無法持續以往的作法，必須有所調整，已成為新常態。

邦塔前任總檢察長貝西拉(Xavier Becerra)近年來曾參與幾起環保團體訴訟，以開發商與當地政府官員未依照加州要求充分研究野火風險、或採取措施降低野火風險為由，攔阻大型開發項目。「加州環境品質法」(California Environmental Quality Act)是前州長雷根於1970年簽署的一項強力法律。邦塔去年上任後，繼續進行這些訴訟。

建築產業主管10日表示，新指南可能有助於開發商與地方官員，設計新住房項目時可作為參考訊息。「加州建築產業協會」(California Building Industry Association)會長丹摩耶(Dan Dunmoyer)說，目標是運用指南實現開發項目，期望其他人將不會藉此途徑而阻擋計畫。

近年來發生數起嚴重野火，尤其是2018年坎普山火(Camp Fire)導致85人喪生，並摧毀比尤特縣天堂鎮大部分地區，部分州立法人士嘗試限制或完全禁止，在被加州消防部門歸類成「非常高野火嚴重危險區域」開發新建築項目。但是，這些法案大都在沙加緬度被否決。

2020年，州長紐森 否決參議會的182法案，法案內容規定更多關於疏散路線、植披管理與嚴格建築法規，以用於高風險火災地區的新開發計畫。他在否決信中指出，他與其他州府機構致力於實現目標，但野火帶來的土地與建築開發限制，必須同時兼顧滿足民眾的住房需求。

環保組織則讚許邦塔的行動。「生物多元化中心」(Center for Biological Diversity)資深律師博德瑞克(Peter Broderick)強調，加州住房需求解決方案，不應是讓更多人面臨野火死傷風險。他與其他環保人士表示，支持更多住房，特別在現有城市，但在寬闊土地、森林與易發生火災的山坡建設，會增加鄉村交通與供水緊張，並增加野火風險。