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胡佛研究院學者：中「合法」學美技能 再將其武器化

本報記者／柏克萊報導
譚安表示，中美關係尤為特別，需要找尋不同的新方式合作。（本報記者／攝影）
譚安表示，中美關係尤為特別，需要找尋不同的新方式合作。（本報記者／攝影）

史丹福大學胡佛研究院研究員、中國全球銳利實力項目聯合主席譚安（Glenn D.Tiffert）最近到柏克萊加大講座，名為「美中研究合作：改革的路線圖」（US-China Research Collaboration: A Roadmap for Reform）。他表示，中國利用美國學術研究的自由和開放，「合法地」讓中國學者學習技能，然後將其武器化。比如，將諸如超級計算機、高超音速等高科技帶回中國，推進中國軍事現代化。曾有學者在奧斯丁學習研究。還曾發表有關人工智慧清除封鎖地雷的相關學術文章，其中涉及如何在南海應用防禦台灣。也可用於為中國解放軍海軍清理海上通道，掃清障礙，以便成功推進（攻打）到台灣。

推進中國軍事化

譚安說，因美國自由的學術環境和不受限制的學術氛圍，因此對（資訊）不對稱的覺醒非常緩慢，但與中國的接觸逐漸加速了反應。譚安記錄了數百個真實事例，其中涉及國家安全、人權和研究實踐中的倫理問題。他說，中國的機構和中國軍隊緊密相連。任何瞭解中國大學系統的人都會明白，有一些傳統的民用大學，看起來很像美國大學，但這些大學內部有黨的等級制度。還有一些平行的系統，回應中國軍方的要求，參與中國軍事現代化和高技術收購。有一部分中國大學，基本上是把美國的研究事業作為一所精修學校來提升自己。

譚安說，中國學者們打算成為頂尖的科學家和軍事現代化人員，以獲取最新的美國技術和技能，並將諸如超級計算機、高超音速等高科技技術帶回中國，推進中國軍事現代化。比如，來自國防七子大學的一個學生張小兵，偽造相關隸屬關係後，順利被德州大學工程系錄取，就讀兩年博士項目。此前，他用中文發表關於使用人工智慧清除封鎖地雷的相關學術文章，其中涉及如何在南海應用防禦台灣。「如果你是一名中國的軍事規畫者，這正是你想要的。你想訓練人們如何使用最新的技術。以便中國解放軍海軍清理南海的海上通道，掃清障礙，成功推進（攻打）台灣。」

2學者學航母技術 

譚安在講座上反問：「美國是否應該培訓那些從中國軍民系統中出來的學生，讓他們進入我們（大學）機械工程系？從數據和經驗上看，他們中的大部分人會回到中國軍隊。」他強調，類似張小兵這樣的中國學者的作為均為合法。同時，他們資本雄厚，有很棒的技能，都是非常有才華的工程師，從中國最好的科技學校畢業並得到了慷慨的資助。

譚安透露，兩位中國學者在弗吉尼亞大學曾作為訪問學者進行研究。弗吉尼亞大學靠近美軍最大的海軍基地之一。在回到中國的第二年共同撰寫一篇文章，內容是完善用於發射航母艦載機的彈射器。在兩學者訪問的同年，中國很罕見的從烏克蘭購買了一艘航母，並在頭幾年作為景點開放。之後，中國成功修復從烏克蘭購買的航母，並成為第一艘試驗航母。目前，中國還有幾航母正在建造中，已有三艘下水，第四艘正在建造中。其中一些航母，成為裴洛西訪問台灣後，中國和美方的談判籌碼。還有很多類似訪問學者的例子，他們在美國研究機構與中國政府進行合作、協作和研究。「沒有人想到這是個好主意嗎？ 顯然答案是否定的，因為我們沒有準備好回答這樣的問題。」

譚安說，上述這些人，把研究生送到美國，帶著經過「淨化」的簡歷和履歷表，再次獲得技能，然後將其武器化。「我們沒有被安排去問這些問題，才開始考慮這些。這一切其實都不違法。所有這些都符合我們自由和開放的研究事業，以及科學是全球性的想法，符合應該把世界上最好和最聰明的人帶到美國的想法。」

史丹福大學胡佛研究所研究員、中國全球銳利實力項目聯合主席譚安（Glenn D.T...
史丹福大學胡佛研究所研究員、中國全球銳利實力項目聯合主席譚安（Glenn D.Tiffert）最近到柏克萊加大講座，名為「美中研究合作：改革的路線圖」。（本報記者 ／攝影）

解放軍 烏克蘭 人工智慧

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