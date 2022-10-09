比基尼女搭消防車「上班」？ 聖荷西消防局惹議

半裸女子走下消防車進入脫衣舞俱樂部，引發調查。 （電視新聞截圖）

一段發布在社交媒體上的驚人視頻，引發了對聖荷西 消防局（San Jose Fire Department）的一項重大調查。

該視頻顯示，一名身著比基尼的女子，從一輛鳴著警笛的消防車上下來，走進聖荷西的脫衣舞俱樂部Pink Poodle。

聖荷西消防隊長小沙賓（Robert Sapien Jr.）周五（10月7日）在一份聲明中說：「消防局已經意識到社交媒體上發布的一段有關視頻，已經展開調查，以確定圍繞該視頻的有關事實。」

如果內部調查發現任何消防部門成員有不當行為，「將採取適當的措施來處理這個問題，」該部門說。

對於視頻中發生的事情，仍無官方解釋。Pink Poodle附近的企業主反應不一，但共同的反應是感到震驚。當地商戶和居民說，在Pink Poodle外面看到消防車載著穿比基尼女子，是不尋常的。

消防員工會表示，已知道這一情況，並提供以下聲明：「本工會不寬恕視頻中看到的情況，消防部門正在處理和調查。這不代表聖荷西消防局230站的價值觀。」

半裸女子走下消防車進入脫衣舞俱樂部 引發調查。 （電視新聞截圖）

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）也發表聲明：「如果調查的結論證明，事實真的如這段視頻所示一樣糟糕，那某些人就將飯碗難保。我們不能允許拯救生命的緊急救援設備，被貶低為兄弟會 的派對巴士，也不能容忍任何如此羞辱我們聖荷西消防團隊其他成員的英勇工作的行為。我相信沙賓局長會做出相應的反應，他是我們國家最優秀的消防局長之一。」

聖荷西消防局退休 隊長桑托斯（Richard Santos）稱，這一事件是 「可悲的」，但「不能代表整個部門的情況」。「當你看到這樣的事情時，確實會為之煩惱，因為我們的納稅人、居民、兒童，以及其他所有人都指靠消防部門的人，」桑托斯說。「當你看到這樣的事情時，會感到痛心。我希望對此能有一些解釋。」