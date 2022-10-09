我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

瑞典研究：中國武器自製率92%稱霸印太 日本74%居次

比基尼女搭消防車「上班」？ 聖荷西消防局惹議

編譯組／聖荷西8日電
半裸女子走下消防車進入脫衣舞俱樂部，引發調查。 （電視新聞截圖）
半裸女子走下消防車進入脫衣舞俱樂部，引發調查。 （電視新聞截圖）

一段發布在社交媒體上的驚人視頻，引發了對聖荷西消防局（San Jose Fire Department）的一項重大調查。

該視頻顯示，一名身著比基尼的女子，從一輛鳴著警笛的消防車上下來，走進聖荷西的脫衣舞俱樂部Pink Poodle。

聖荷西消防隊長小沙賓（Robert Sapien Jr.）周五（10月7日）在一份聲明中說：「消防局已經意識到社交媒體上發布的一段有關視頻，已經展開調查，以確定圍繞該視頻的有關事實。」

如果內部調查發現任何消防部門成員有不當行為，「將採取適當的措施來處理這個問題，」該部門說。

對於視頻中發生的事情，仍無官方解釋。Pink Poodle附近的企業主反應不一，但共同的反應是感到震驚。當地商戶和居民說，在Pink Poodle外面看到消防車載著穿比基尼女子，是不尋常的。 

消防員工會表示，已知道這一情況，並提供以下聲明：「本工會不寬恕視頻中看到的情況，消防部門正在處理和調查。這不代表聖荷西消防局230站的價值觀。」

半裸女子走下消防車進入脫衣舞俱樂部 引發調查。 （電視新聞截圖）
半裸女子走下消防車進入脫衣舞俱樂部 引發調查。 （電視新聞截圖）

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）也發表聲明：「如果調查的結論證明，事實真的如這段視頻所示一樣糟糕，那某些人就將飯碗難保。我們不能允許拯救生命的緊急救援設備，被貶低為兄弟會的派對巴士，也不能容忍任何如此羞辱我們聖荷西消防團隊其他成員的英勇工作的行為。我相信沙賓局長會做出相應的反應，他是我們國家最優秀的消防局長之一。」

聖荷西消防局退休隊長桑托斯（Richard Santos）稱，這一事件是 「可悲的」，但「不能代表整個部門的情況」。「當你看到這樣的事情時，確實會為之煩惱，因為我們的納稅人、居民、兒童，以及其他所有人都指靠消防部門的人，」桑托斯說。「當你看到這樣的事情時，會感到痛心。我希望對此能有一些解釋。」

聖荷西 兄弟會 退休

上一則

APAPA創業世界盃 Mathew Magno將代表沙加緬度競逐百萬大獎

下一則

罷免博徹思活動領薪 謝安宜遭匿名舉報

延伸閱讀

擁槍須買責任險 聖荷西明年執行

擁槍須買責任險 聖荷西明年執行
聖荷西學生長期曠課嚴重 遠超疫情前

聖荷西學生長期曠課嚴重 遠超疫情前
每周停電1次 聖荷西居民抗議

每周停電1次 聖荷西居民抗議
聖荷西家庭生活成本最高 每月3248元比全美平均高62.2%

聖荷西家庭生活成本最高 每月3248元比全美平均高62.2%
全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

熱門新聞

榮獲今年諾貝爾物理學獎的克勞澤4日在灣區核桃溪家中接聽祝賀電話。（美聯社）

灣區物理學家克勞澤獲諾貝爾獎 曾害怕量子力學「重讀3次才拿B」

2022-10-05 14:45
60歲男子柯羅納多4日凌晨試圖阻止竊賊偷車輛催化轉化器時，在家門口被槍殺。（電視截圖）

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

2022-10-05 01:18
調查發現，聖荷西家庭每月平均生活開銷是全美最高。（Getty Images）

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

2022-10-03 23:04
7旬老嫗被佯扮公用事業人員嫌犯掐脖，搶走畢生積蓄。（電視新聞截圖）

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

2022-10-02 01:16
史丹福大學教授柏托西（Carolyn R. Bertozzi）5日獲得諾貝爾化學獎。（取自史丹福大學官網）

「凌晨電話老爸 猜准我獲諾獎」史丹福教授柏托西說

2022-10-05 20:27
約翰霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽表示，從2011、2012年，歐巴馬政府時期，就有跡象顯示兩國關係惡化。（記者劉先進／攝影）

約翰霍普金斯大學教授孔誥烽：美中關係惡化 始於歐巴馬

2022-10-03 02:22

超人氣

更多 >
克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅
拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火
佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播
「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民

「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民