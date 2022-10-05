半數成年人不解加強針 醫籲快接種防重症

調查顯示，一半的民眾對升級版新冠疫苗知之甚少或一無所知。（美聯社）

根據凱瑟家庭基金會最近報告，雖然升級版的新冠疫苗加強針（Bivalent）已經廣泛使用和推廣了數周，但在美國近一半的成年人表示，對加強針的相關信息了解很少，或根本就一無所知 。

升級版的新冠疫苗加強針Bivalent，主要是針對病毒變種Omicron。因為很多民眾並不知曉升級版疫苗已經開打，在早前舊金山 東華醫院開展的疫苗接種外展活動上，一天僅接種了約50劑。為此醫師呼籲，市民應積極接種疫苗，以防新冠重症。

數據顯示，只有近三分之一的成年人表示，打算盡快接種升級版疫苗。東華醫院門診部主任張穎（Rain Zhang）表示，舊金山灣區居民，可到東華醫院本院或是門診進行升級版疫苗接種，無需預約。持有效健康保險卡即可免費接種。

目前升級版加強針的接種對象，主要針對12歲以上人群的輝瑞（Pfizer）疫苗接種者，以及18歲以上人群的莫德納（Moderna）疫苗接種者。注射資格必須已完成第一輪2劑基礎疫苗（Primary Series）接種，且距離上一劑疫苗注射至少間隔2個月。

目前，流感疫苗 也已開始注射，注射流感疫苗資格為年滿6個月即可。期間最常見的問題，是流感疫苗與升級版新冠疫苗是否可以同時注射。東華醫院醫師巫艷萍表示，兩種疫苗可以同時注射。但如不在同一天注射，需要間隔兩周。

對於升級版疫苗的注射副作用，巫艷萍說，與第三第四劑的反應差不多，可能會出現發燒、疲勞或是頭痛等症狀。但可以通過休息、多喝水和吃退燒藥等來緩解，症狀約兩至三天後會消失。

東華醫院門診部主任張穎呼籲民眾，應積極注射升級版疫苗，以防止重症和控制住院率。如已經注射了基礎針疫苗，可跳過第三和第四劑疫苗加強針注射，直接注射升級版疫苗即可。

對於坊間流傳備孕和孕婦不能打疫苗的說法，張穎表示，聯邦食品藥品監督管理局（FDA ）從未表示備孕或孕婦不能注射。相反FDA鼓勵孕婦注射，以防在孕期感染而又不能服用任何藥物帶來的困擾。