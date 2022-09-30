舊金山期中選舉 5華裔候選人各自爭取當選

圖為教委徐安在伽利略高中啟動她的連任競選活動。（記者李怡／攝影）

舊金山 在今年11月8日的期中選舉中，將迎來雙數選區的市議員選舉和市政官員選舉。舊金山選務處公布的地方選舉名單中，有市府律師邱信福（David Chiu）、舊金山聯合學區教育 委員徐安（Ann Hsu）、交通委員李正元（Janice Li ）、市立大學校董余小平（Jill Yee） 、第四區市議員馬兆明（Gordon Mar），共五位華裔候選人。

邱信福2021年獲舊金山市長布里德（London Breed）委任，任舊金山市府律師（City Attorney），成為首位擔任這個官職的亞裔 。市府律師是民選官員，是代表舊金山市長、議會的官方律師，等同舊金山市府的最高法律顧問和代表律師。他表示，對於獲得這個任命成為舊金山市府律師，深感榮幸和謙卑。他表示自己始終致力於公義，為民服務。

邱信福畢業於哈佛大學法學院，具有律師執照和法律執業的背景。

余小平服務市立大學超過42年，曾先後擔任市立大學教授、行為學科(Behavioral Science)主任，社會學、行為學、倫理學和社會公義學學院院長，以及市立大學學術院長。對於參選，余小平表示：「市立大學應該以學生的需要為首要考量，我希望能提升學習公平性，整頓市立大學的財政情況。我是在眾多市立大學校董候選人當中是最有資格的，這是市長布里德背書我的競選的原因之一。」

交通委員李正元自2018年當選以來，擔任第8區BART董事會董事。李正元表示，憑藉她在BART所取得的成就，她將毫無懸念繼續在BART董事會任職。

至於現任市議員馬兆明，外界認為現任身分讓他在選舉中擁有很大的優勢；有政治分析人士稱：「現任公職人員很少在選舉中落敗。」

馬兆明以他的政績作為競選主軸，包括成立日落中華文化區（Sunset Chinese Cultural District）、在市議會倡導反腐立法，以及提議通過的全市社區警務計畫等。馬兆明曾在發給本報的聲明中表示：「我為和鄰居們一起改善日落區的生活品質感到自豪。我們提供了更安全的街道、更好的學校、新的可負擔住房、更多協助給當地家庭、長者和小型企業」。

唯一亞裔教委候選人徐安，將在11月角逐教育委員席位，此席位的候選人共六人，包括今年3月獲市長布里德任命的三名新教委、黎美兒及李慧文，她們必須在11月的選舉中爭取連任，以保留其教委席位。

徐安的競選連任口號是「請投徐安一票，講原則的教委」。她表示，擔任教委的優先議題是改善全體學生的學術表現、使學校成為師生身心都更加安全的地方、改善學區的財務狀況及運作。