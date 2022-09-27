舊金山地檢長謝安宜 任命塞萬提斯為無罪委會新成員
舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）26日宣布，任命有15年檢察經驗的塞萬提斯（Julia Cervantes）為無罪委員會（Innocence Commission）成員，任命立即生效。謝安宜並表示，還將改革無罪委員會，確保委員會長期存在。
無罪委員會是一個由六名成員組成的地檢長外部諮詢小組，負責調查那些聲稱實際無罪或錯誤定罪的案件。委員會審查案件，然後向地檢長辦公室提出建議，說明是否採取行動釋放嫌犯或修改判決。地檢長任命委員會的所有成員，其中必須包括一名學者、一名醫學專家、一名退休法官以及來自無罪項目、公共辯護人辦公室和地檢長辦公室的代表。這是謝安宜在無罪委員會的首次任命。
謝安宜表示，那些被錯誤定罪的人不應該因為他們沒有犯下的罪行而在監獄中受折磨。「不幸的是，有太多無辜的人被關進監獄，而他們不應該被關進去。 我的辦公室致力於確保該委員會在未來幾年內的完整性和長期性。」
定罪後審查組首席地檢官塞萬提斯表示，很榮幸由地檢長謝安宜選擇她擔任委員會的檢察官代表；「作為一名檢察官，我總是注意到被告的權利，檢察官的責任是尋求正義而不僅僅是定罪。我致力於建立一個成功的無罪委員會，擁有一個公平和透明的轉介程式。我期待著與無罪委員會的其他成員合作，做好這項重要工作。」
塞萬提斯曾在聖馬刁縣擔任副地檢長，並在2011到2021年期間擔任舊金山助理地檢官。 在舊金山，她是一般重罪小組的管理者，此前曾是凶殺案小組的高級檢察官和指定的虐待老人問題檢察官。她的檢察生涯開始於布魯克林地檢長辦公室。
地檢長辦公室和無罪委員會成員將適當修訂現有章程，並加強和擴大轉介程式，以增加尋求救濟者對審查程式的可及性。 為確保無罪委員會的長期存在；地檢長辦公室將探討如何將委員會的存在編入法律，明確允許其開展工作，而不必擔心以後的地檢長解散委員會。
對於實際無罪的主張申請人，必須提出一個合理的主張，即他們實際上對被定罪的罪行是無辜的。對於錯誤定罪的主張，申請人聲稱審判中的錯誤使定罪從根本上不公平。作為外部諮詢小組，無罪委員會在評估所有可用的證據和進行任何必要的重新調查後，為地檢長準備一份保密的事實認定和法律結論備忘錄，並附上對此事的意見。
雖然地檢長將對委員會的調查結果和建議給予高度重視，但是否為申請人尋求正義的救濟，最終決定權完全在地檢長手中。
根據舊金山紀事報的報導，謝安宜任期內、無罪委員會首個案件涉及盧維爾（Ronnie Louvier）。他在2008年槍殺一名17歲男孩的案件中被判定為謀殺，他堅稱自己無辜，但委員會沒有足夠票數建議為他開脫罪名。被罷免的前任地檢長博徹思在任時，由於披露警方迫使一名證人牽連盧維爾，同意加入一項動議，讓他被重新判刑，這將使他很快獲得自由。
最近被任命處理此案的塞萬提斯試圖推遲法官的裁決，卻未成功，她說需要更多時間來熟悉事實。若盧維耶被釋放，地檢長辦公室擔心公共安全。盧維爾被重新判處25年至無期徒刑，比他原來的43年至無期徒刑減少，但比博徹思提議的服刑時間更長。
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