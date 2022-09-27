舊金山地檢長謝安宜 任命塞萬提斯為無罪委會新成員

舊金山地檢長謝安宜26日宣布，任命塞萬提斯為無罪委員會成員，任命立即生效。（記者劉先進／攝影）

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）26日宣布，任命有15年檢察經驗的塞萬提斯（Julia Cervantes）為無罪委員會（Innocence Commission）成員，任命立即生效。謝安宜並表示，還將改革無罪委員會，確保委員會長期存在。

無罪委員會是一個由六名成員組成的地檢長外部諮詢小組，負責調查那些聲稱實際無罪或錯誤定罪的案件。委員會審查案件，然後向地檢長辦公室提出建議，說明是否採取行動釋放嫌犯或修改判決。地檢長任命委員會的所有成員，其中必須包括一名學者、一名醫學專家、一名退休法官以及來自無罪項目、公共辯護人辦公室和地檢長辦公室的代表。這是謝安宜在無罪委員會的首次任命。

謝安宜表示，那些被錯誤定罪的人不應該因為他們沒有犯下的罪行而在監獄 中受折磨。「不幸的是，有太多無辜的人被關進監獄，而他們不應該被關進去。 我的辦公室致力於確保該委員會在未來幾年內的完整性和長期性。」

定罪後審查組首席地檢官塞萬提斯表示，很榮幸由地檢長謝安宜選擇她擔任委員會的檢察官 代表；「作為一名檢察官，我總是注意到被告的權利，檢察官的責任是尋求正義而不僅僅是定罪。我致力於建立一個成功的無罪委員會，擁有一個公平和透明的轉介程式。我期待著與無罪委員會的其他成員合作，做好這項重要工作。」

塞萬提斯曾在聖馬刁縣擔任副地檢長，並在2011到2021年期間擔任舊金山助理地檢官。 在舊金山，她是一般重罪小組的管理者，此前曾是凶殺案小組的高級檢察官和指定的虐待老人問題檢察官。她的檢察生涯開始於布魯克林地檢長辦公室。

地檢長辦公室和無罪委員會成員將適當修訂現有章程，並加強和擴大轉介程式，以增加尋求救濟者對審查程式的可及性。 為確保無罪委員會的長期存在；地檢長辦公室將探討如何將委員會的存在編入法律，明確允許其開展工作，而不必擔心以後的地檢長解散委員會。

對於實際無罪的主張申請人，必須提出一個合理的主張，即他們實際上對被定罪的罪行是無辜的。對於錯誤定罪的主張，申請人聲稱審判中的錯誤使定罪從根本上不公平。作為外部諮詢小組，無罪委員會在評估所有可用的證據和進行任何必要的重新調查後，為地檢長準備一份保密的事實認定和法律結論備忘錄，並附上對此事的意見。

雖然地檢長將對委員會的調查結果和建議給予高度重視，但是否為申請人尋求正義的救濟，最終決定權完全在地檢長手中。

根據舊金山紀事報的報導，謝安宜任期內、無罪委員會首個案件涉及盧維爾（Ronnie Louvier）。他在2008年槍殺一名17歲男孩的案件中被判定為謀殺，他堅稱自己無辜，但委員會沒有足夠票數建議為他開脫罪名。被罷免的前任地檢長博徹思在任時，由於披露警方迫使一名證人牽連盧維爾，同意加入一項動議，讓他被重新判刑，這將使他很快獲得自由。

最近被任命處理此案的塞萬提斯試圖推遲法官的裁決，卻未成功，她說需要更多時間來熟悉事實。若盧維耶被釋放，地檢長辦公室擔心公共安全。盧維爾被重新判處25年至無期徒刑，比他原來的43年至無期徒刑減少，但比博徹思提議的服刑時間更長。