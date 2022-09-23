Dreamforce閉幕 帶動金山旅遊業復甦 料有4000萬經濟效益

舊金山最大會議Dreamforce閉幕，預估可創造4000萬美元的經濟收益。（記者李怡／攝影）

舊金山 規模最大的科技廠Salesforce為期三天的年度會議Dreamforce，22日閉幕，舉辦地點馬士孔尼會展中心(Mascone Center)三個主要大樓均舉辦了各種慶祝會，會議登記參加民眾高達15萬人，距疫情前的17萬1000人相去不遠，為恢復舊金山旅遊業帶來十足的正面影響。

據悉，孔尼會展中心在Dreamforce會議閉幕之後，2023年將有30場活動在中心舉行。預計還會有更多活動繼踵而至。本次來參展的一些科技公司，在會議即將結束時，選擇預訂了六個月內在舊金山的會議活動。預計2025年孔尼會展中心的會議活動能夠完全恢復到疫前水平。

舊金山旅遊局預計，今年將有2150萬遊客，比去年增長26.5%，但低於2019年的2620萬遊客。預計到2024年才會出現全面的旅遊和消費復甦。

今年有多家來自中國大陸的科技巨頭公司參展，如阿里巴巴與中國大陸字節跳動公司所創辦營運的Tiktok等。9月21日，中國駐舊金山總領事張建敏應邀參觀Dreamforce展會，走訪了阿里巴巴等中國企業展位，勉勵中國企業加強與國際同行的交流，不斷推進互利合作。

舊金山最大會議Dreamforce閉幕，預估可創造4000萬美元的經濟收益。（記者李怡／攝影）

本次的Dreamforce會議，是舊金山市自2019年以來的最大型現場會議。由周二至周四(22日)一連三天舉行，為城市的經濟復甦、觀光 和商務旅遊注入強心針。本次會議預計將產生4000萬美元的經濟效益，Salesforce調用了超過85%的舊金山本地供應商參與，現場有2000名活動工作人員。與去年的會議不同的是，根據城市衛生條例，與會者將不會進行強制性的COVID疫苗接種或檢測 ，但鼓勵戴口罩。

舊金山旅遊局首席執行官亞歷山德羅(Joe D'Alessandro)表示，基於多種原因，舊金山市旅遊業的復甦速度比拉斯維加斯和邁阿密等其他美國城市要慢。舊金山更依賴亞洲遊客市場，但亞洲市場尚未完全解禁。其他城市則以美國國內遊客為主，所以反彈速度較快。