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灣區3高速公路路段 列加州10大致命道路

編譯組／灣區19日電
灣區有三處高速公路路段排名加州十大最致命路段。（美聯社）
灣區有三處高速公路路段排名加州十大最致命路段。（美聯社）

聯邦數據分析顯示，灣區高速公路有三處路段是加州十大最致命的道路。專家表示，像最近不尋常的夏末大雨，是增加這些道路風險的因素之一。

根據個人理財網站MoneyGeek的一份報告，東灣80號公路的兩處路段和南灣280公路的一處路段，是加州每哩死亡率最高的路段。

該報告研究全國公路安全管理署（National Highway Traffic Safety Administration）的車禍死亡數據，分析加州近4400多條公路的車禍數據，以及2017年至2019年的1萬零370起致命車禍，分析確定加州每個縣最致命的道路。

其中，東灣80號公路從艾姆瑞維爾（Emeryville）到阿爾巴尼（Albany）的部分是全加州第二致命的路段，每哩有3起致命事故。80號公路從艾爾賽利度（El Cerrito）到比諾爾（Pinole）是第三致命的路段，每哩有2.6起死亡事故。280公路從Meridian大道到聖荷西的Wilshire大道的路段是第八致命路段，每哩有2.5人死亡。

根據分析，加州最致命的道路是南加州15號公路從129號出口到Hesperia 的138號出口的路段，位於聖伯納汀諾市中心以北35哩，每哩死亡事故率為4.2起。沙加緬度的一段公路排名第四，位在Del Paso路和Railyards大道之間的5號公路上，每哩發生2.5起死亡事故。十條最致命道路的其他幾條都在南加州。

根據MoneyGeek的分析，全州致命車禍最常見的原因是超速、醉酒駕駛和分心駕駛。根據保險信息協會分析的聯邦數據，其他常見的原因包括粗心駕駛和司機失誤，以及天氣狀況。

MoneyGeek報告說，在整個美國，致命車禍發生率最高的月份是11月，分析師將此歸因於假日旅遊。

該報告指出，雖然舊金山灣區都會區人口不到洛杉磯的一半，但上面的兩條東灣道路的集中死亡率較高，原因可能是它們是通勤者進入舊金山和柏克萊的要道入口。

總體而言，洛杉磯都會區與駕駛有關的死亡人數為4628人，灣區只有1292人。從人均比率來看，洛杉磯都會區每10萬名居民中與駕駛有關的死亡人數為35人，明顯高於灣區每10萬名居民中有27.3人。

加州 車禍 灣區

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