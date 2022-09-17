灣區就業市場 增速大幅放緩 8月僅增4400工作

灣區與加州就業市場8月份大幅放緩。部分專家警告，建築業前景堪虞，未來幾個月可能會面臨更多困難。(Getty Images)

灣區 與加州 8月的就業市場增長速度大幅放緩，這個情況表明，經濟在通貨膨脹與利率上升情況下，開始產生不確定性。根據加州勞工就業發展局(EDD)16日公布的報告，灣區8月僅增加4400個工作機會，遠遠低於7月增加的1萬7900個職位。

相似情況也發生在整個加州，8月全州僅增加1萬9900個職位，與7月增加的9萬1400個工作機會相比有天壤之別。同時，根據EDD數據，加州8月失業率惡化至4.1%，高於7月的3.9%，當時已是經濟基準的歷史最低點。

律師事務所莫瑞斯(Duane Morris)的律師、前EDD主任柏尼克(Michael Bernick)表示，毫無疑問，可以說已見到了灣區與加州經濟實際下滑的現象。

南灣聖他克拉拉縣8月新增4000個職位，為全灣區提供最多工作機會的地區，但是，遠少於南灣7月新增的7200個職位。東灣8月增加1700個職位，7月則增加3100個。最明顯的是，舊金山-聖馬刁地區受到科技公司裁員 與辦公室大樓空置率上升拖累，8月僅增加100個工作機會，與7月增加的7200個職位相去甚遠。

不過，根據「燈塔經濟研究所」(Beacon Economics)與河濱加大每月分析EDD報告所作季節性調整評估報告，灣區就業市場令人不安的狀況中，仍出現一個充滿希望的現象：儘管有部分裁員，科技業8月的招聘情形整體呈現穩定狀態。

在灣區，科技業共增加了7500個職位，其中聖他克拉拉縣科技公司增加3900個工作機會。聖荷西智庫「矽谷聯合投資」(Joint Venture Silicon Valley)總裁漢考克(Russell Hancock)表示，矽谷仰賴的就是科技產業。

燈塔經濟研究所與河濱加大分析顯示，灣區8月份有多個關鍵產業進行裁員：

•建築產業裁員2300人。

•休閒與旅館業裁員1300個職務。旅館、餐廳、酒吧、藝術與娛樂商業受到影響。

•零售業裁員900人。主要來自舊金山-聖馬刁地區失去800個零售工作職位。納帕縣則增加200個零售業工作機會。聖他克拉拉縣增加100個零售業職務。

部分專家警告，建築業前景堪虞，未來幾個月可能會面臨更多困難。快速上升的利率，以及因為通膨而飆漲的建築材料與勞動力價格，可能會阻礙開發商以合理利率獲得建築貸款，與承攬建設大型項目的能力。