字節跳動擴張辦公室 將搬到矽谷

產品包括TikTok的字節跳動公司總部將搬到矽谷。（取自推特）

科技巨頭字節跳動（ByteDance）據傳已達成轉租聖荷西 大塊辦公協議；五名熟悉交易進展的商業地產消息人士透露，字節跳動同意轉租北聖荷西Coleman Highline綜合體兩棟大樓的全部65萬8千平方呎，此舉將成為這一灣區 最大城市贏得的一次經濟大捷。

字節跳動產品包括視頻分享和主播的社交網絡應用TikTok，該公司已與Verizon的一個部門簽署轉租協議。Verizon在2019年租下這些辦公室，並一度打算將其子公司、著名的互聯網門戶網站Yahoo放在這兩座全新的大樓裡。

私募股權公司Apollo Global Management收購Yahoo後，這兩座大型黃金寫字樓就可以轉租了。私募股權公司通常會在其收購的公司中想方設法削減開支，包括將辦公樓出售或提供給轉租。

這些辦公樓位於聖荷西國際機場對面的1193和1199 Coleman大道。據消息人士稱，Verizon已經同意轉租交易。兩名消息人士還表示，這兩座大樓的當前所有者AGE Equity Partners可能也正在審查轉租交易。總部設在倫敦的AGC Equity Partners2021年花了7億8千萬元購買這兩座大樓。

這些轉租的辦公樓是Coleman Highline最新增加的建築之一，已躋身於矽谷 最成功的科技園區。如果這場交易圓滿完成，該轉租協議將成為矽谷2022年最大的辦公室租賃交易之一。

據一名熟悉交易情況的消息人士稱，字節跳動公司對搬入新辦公室急不可待。