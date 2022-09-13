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是否曾染疫？ 抗體檢測準確性不高 專家不建議砸錢做核殼蛋白檢測

編譯組／灣區12日電
專家表示，想確定自己是否感染過新冠病毒有一個方法，但準確性不高。（Getty Images）
專家表示，想確定自己是否感染過新冠病毒有一個方法，但準確性不高。（Getty Images）

有部分民眾表示，他們已完成新冠疫苗接種，也曾接觸過確診者，但做過許多次檢測，一直都是陰性。他們想知道，如何才能確定自己到底有沒有感染過新冠。

美國疾病防治中心（CDC）4月時估計，美國有約四成人口尚未感染過新冠，但這是在具有高度傳染性的變種病毒株BA.5出現之前，因此，這個數字現在可能已大大降低。

新冠病毒可以透過多種不同方式逃避檢測，是造成感染者難以追蹤的部分原因，尤其是在無症狀的情況下。根據科學研究期刊PNAS刊出的一項研究，全球無症狀感染的百分比在35%左右。

不過，史丹福大學傳染病學家帕森內特（Julie Parsonnet）表示，可能有一種方法可以了解自己是否感染過新冠，但準確性並不是很高。

帕森內特表示，新冠病毒的細胞膜上有許多促使形成抗體的蛋白質，其中之一是棘狀蛋白，新冠疫苗中也含有這種棘狀蛋白。在人們還未接種新冠疫苗之前，抗體檢測（antibody test）可能有助確定一個人是否感染過新冠。但由於大部分的人都已接種過疫苗，所以現在很難區分，一個人體內的抗體是接種疫苗產生的，還是感染病毒後產生的。

但是，帕森內特指出，新冠病毒表面還有另一種名為核殼蛋白（nucleocapsid protein）的蛋白質，如果血液中除了棘狀蛋白之外還有核殼蛋白，那說明此人很可能感染過新冠。

帕森內特表示，需要注意的是，目前不清楚這些蛋白抗體是否會隨著時間減少，如果一個人很久之前感染過新冠，他體內的核殼抗體或許已經消失。另外，感染程度較輕微的人也傾向產生較少的抗體，即使是最近被感染，也可能因為沒有產生足夠的抗體來找到核殼蛋白抗體。

至於抗體檢測是否能準確預測某人對病毒的免疫力有多高，專家表示懷疑。柏克萊加大傳染病學家舒瓦茲柏格（John Swartzberg）認為，只有研究性質的精細檢測才有辦法衡量出人們對抗病毒的能力。

舒瓦茲柏格說：「我會告訴人們不要浪費錢，因為檢測無法告訴你該如何過你的生活。」

舒瓦茲柏格表示，在尋求接受昂貴且可能引起更多混亂的核殼蛋白檢測前，他建議人們考慮清楚他們究竟想知道哪些訊息以及原因。

檢測 疫苗 蛋白質

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