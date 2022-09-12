世貿中心恐襲21周年 金山悼911 布里德：記住為救人而犧牲者

舊金山舉行悼念911恐襲事件中犧牲人員儀式。（美聯社）

舊金山 市長布里德與舊金山消防局、警局官員，11日早晨在米慎灣（Mission Bay）消防站舉行了向911恐怖襲擊遇難的消防員和急救人員致敬儀式，以紀念911恐怖襲擊21周年。布里德表示，永遠不要忘記在911恐怖襲擊中不幸遇難的民眾。

在紀念儀式的開始，舊金山消防員讀出在2001年9月11日紐約世界貿易中心大樓救援工作中犧牲的的343名消防員和8名緊急醫療服務人員的名字。之後消防站降半旗，消防官員們連續鳴笛三聲。這一傳統被稱為最後的警報，代表消防員在執行任務時嚴重受傷或死亡。

市長布里德表示，感謝舊金山的公共消防和警政官員，盡一切能力保護這座城市和這個國家人民的安全。重要的是要記住在911恐襲事件中為拯救他人而犧牲自己生命的救援人員。「當悲劇發生時，無論是地震 、火災還是任何其他情況，即使它沒有影響到我們的城市，我們也經常看到舊金山消防局、警察 局的人，不斷要求被機動部署來幫助國家的其他地區。這些精神都是難能可貴的。」

警察局長史考特(Bill Scott)表示，永遠不要忘記在這次災難中遇難的人，以及當天在紐約世界貿易中心的消防員和緊急救援人員的犧牲。即使緊急救援人員知道這是一次有去無回的救援，但還是義無反顧的衝在第一線，這就是公共服務的意義所在，絕不能忘記。

舊金山消防局局長尼科爾森(Jeanine Nicholson)表示，當天全國各地舉行儀式，紀念在21年前美國本土發生的最致命恐怖襲擊中犧牲的民眾。紀念是為銘記歷史，並加強對民眾的保衛意識。