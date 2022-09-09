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伊麗莎白二世1983年曾訪灣區 范士丹憶女王：彬彬有禮

編譯組╱灣區8日電
前舊金山市長范士丹（左）在戴維斯交響音樂廳歡迎女王（右）到來。（美聯社）
前舊金山市長范士丹（左）在戴維斯交響音樂廳歡迎女王（右）到來。（美聯社）

英國在位時間最久的君王伊麗莎白二世8日駕崩，享耆壽96歲。灣區許多民眾可能不知道，伊麗莎白二世曾在1983年到訪灣區。

1983年3月2日，伊麗莎白二世在前美國第一夫人南茜‧雷根（Nancy Reagan）的陪同下，搭機抵達舊金山國際機場，舊金山和加州許多政要當時都在機場迎接，包括時任舊金山市長的范士丹（Dianne Feinstein）。

現任聯邦參議員的范士丹8日發表聲明說：「我清楚記得，女王在1983年我擔任舊金山市長時訪問舊金山。我在戴維斯交響音樂廳（Davies Symphony Hall）與她共度了時光，發現她彬彬有禮，十分善良，是其國家傑出的代表。」

伊麗莎白二世參觀惠普位於巴洛阿圖的工廠。（電視新聞截圖）
伊麗莎白二世參觀惠普位於巴洛阿圖的工廠。（電視新聞截圖）

知名歌手東尼·班奈特（Tony Bennett）在戴維斯交響音樂廳獻唱「I Left My Heart in San Francisco」，歡迎女王到來。

伊麗莎白二世此行在舊金山金門公園笛洋美術館（de Young Museum）和時任總統雷根共進晚餐。女王在晚宴上致辭時對舊金山天氣開的玩笑，引得雷根開懷大笑。

伊麗莎白二世1983年3月到訪灣區。圖為女王在其遊艇Britannia號上為前總...
伊麗莎白二世1983年3月到訪灣區。圖為女王在其遊艇Britannia號上為前總統雷根伉儷慶祝結婚31周年。（美聯社）

伊麗莎白二世在舊金山參觀了位於聯合廣場Powell Street的聖法蘭西斯飯店（St. Francis Hotel），還乘坐其遊艇Britannia號遊覽舊金山灣，並在遊艇上為雷根夫婦慶祝結婚31周年。

伊麗莎白二世還參觀了位於南灣巴洛阿圖的史丹福大學和惠普工廠（Hewlett Packard）。女王並在史丹福大學與時任史丹福大學校長甘迺迪（Donald Kennedy）共進午餐。

除了灣區，伊麗莎白二世此行還前往沙加緬度、優勝美地國家公園、南加州和西雅圖等地遊覽。

伊麗莎白二世抵達舊金山國際機場的情形。（美聯社）
伊麗莎白二世抵達舊金山國際機場的情形。（美聯社）

舊金山 史丹福大學 灣區

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