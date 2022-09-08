赴金山與會 裴洛西：反槍枝暴力須在國會行動

裴洛西與舊金山民選官員聚會，商討應對槍枝暴力危機。（記者李怡／攝影）

聯邦眾議院議長裴洛西 7日在舊金山 田德隆區召開預防槍枝暴力行動日記者會。舊金山市長布里德、多位市府民選官員、防止槍枝暴力組織行動勇氣（United Playaz ）工作人員，以及槍枝暴力倖存者、遇難家屬參與。

裴洛西表示，每位國會議員上任後都嚴正承諾：保護和保衛美國人民。這是作為民選官員最重要的誓言。為了兌現這一承諾，必須竭盡全力保護孩子和社區免受槍枝暴力的威脅。

「似乎每周都有新聞提醒我們這項工作的重要性。但是每天槍枝暴力都在發生，悲劇不會登上頭版。我們的孩子值得擁有一個讓他們感到安全的生活和學習場所。絕大多數美國人相信常識性的改革，以防止槍枝落入犯罪分子和危險的精神病患者手中。」

裴洛西說，最有效的槍枝暴力預防措施只有在國會採取行動的情況下才有可能。作為公務員，有責任盡所能阻止槍枝暴力的發生。

會商發布預防槍枝暴力的一些預防措施，如引入兩黨立法，在全國範圍內擴大背景調查，以防止槍枝落入那些有可能傷害自己和他人的人手中；通過立法以增加對國家背景調查基礎設施的投資；採取措施防止在秘密立法活動陰影下制定新的槍枝法；成立了槍枝暴力預防工作組，領導制定、制定和辯論立法，以減少和制止槍枝暴力。

裴洛西表示，必須有道德義務採取明確和切實的措施來解決這場危機。且只有真正的行動，才是對槍枝暴力受害者和家屬最大安慰。

布里德表示，2020年死於槍枝暴力者占總人口死亡的28%。在舊金山，槍枝暴力是社區暴力死亡的主要原因。社區的每個成員直接或間接地受到槍枝暴力影響。「舊金山永不放棄對控槍和合法槍枝管理的努力。」

多位社區民眾發表演講，期望地方民選官員與白宮議員合作，持續推進控槍立法，將槍枝暴力的發生扼殺在搖籃裡，要防患於未然。給這一代和下一代青年兒童一個安全舒適的成長環境，也讓他們的父母不要生活在對槍枝暴力的恐懼之中。

他們呼籲，每個人應該為阻止這個國家的槍枝暴力犯罪 行為而奮鬥而發聲。永遠不放棄改變、正義的需要，以確保孩子、家庭和社區生活在正常的環境中。