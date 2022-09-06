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熱浪未歇 加州準備實施輪流停電

編譯組／綜合5日電
加州各地熱浪持續，許多民眾到海灘消暑。（美聯社）
加州各地熱浪持續，許多民眾到海灘消暑。（美聯社）

加州 官員5日警告，隨著三位數高溫熱浪持續，加州可能會開始採取輪流停電措施。

國家氣象局預測，這波熱浪可能持續到7日，灣區內陸地區6日平均氣溫可能高達華氏110度，沿海地區氣溫也可能高達98度。

加州獨立電力系統營運中心（California Independent System Operators，簡稱CAISO）總裁曼澤（Elliot Mainzer）表示，隨著人們開啟空調，他們預測加州用電量即將超過電網的供應量。

曼澤表示，加州目前的電力需求量約高出供應量2000到4000兆瓦，比正常多出10%。能源官員預測，加州6日的電力需求量可能達到5萬1000兆瓦，會是自7月以來最高。

CAISO發布了5日和6日的節約用電警報（Flex Alert），警報有效時間是下午4時到晚上10時，建議民眾將空調溫度設定在78度或更高，並避免使用大型電器，例如烤箱和洗碗機等。

曼澤表示，他們努力保持供電，但因為這波熱浪現在已經進入到最嚴重的階段，希望民眾和商家能比先前多節省兩倍到三倍的電力。

在白天，加州能源網主要使用太陽能和天然氣，並從其他州進口電力。太陽能電力供應量在傍晚會開始下降，但這卻是一天中最熱的時候。

CAISO 5日發布「第一階段能源緊急警報」（Stage 1 Energy Emergency Alert），是三階段緊急警報的第一階段，代表在這段期間「所有資源都正在使用或待命使用」，而且「可能會出現能源短缺」。

第二階段將採取緊急能源措施，例如使用備用發電機、向其他州購買更多電力、使用所謂的需求供應計畫等。透過需求供應計畫，民眾可以因為減少用電獲得回扣。第三階段是輪流停電，透過暫停供電來減少用電。

曼澤表示，加強省電絕對有其必要。他指出，加州目前雖然還有額外的電力，但不排除採取輪流停電的措施。

不過，加州公共衛生廳廳長亞拉貢（Tomás J. Aragón）表示，對那些容易因為高溫影響健康的人來說，輪流停電是危險的。他表示，雖然酷熱難耐，但還是有辦法降溫，只要大家保持心平氣和，多補充水分，與他人保持聯繫，隨時了解狀況，就能保持安全。

CAISO和消防官員也在密切注意可能影響發電機和輸電線的野火。消防官員警告，由於長時間高溫和乾燥，未來幾天可能會發生更多火災。

加州 高溫 熱浪

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