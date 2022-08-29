舊金山華埠中秋街會 數萬遊客同歡 第二日人潮依舊不斷

第32屆舊金山華埠中秋街會，吸引數萬遊客到訪。（記者李怡／攝影）

由華埠 商人協會主辦的第32屆中秋街會，在舊金山 市華埠都板街熱鬧開鑼，連續兩天吸引數萬遊客到訪。

27日開幕式當天，舊金山民選官員、社區領袖與數萬遊客同聚華埠，慶祝華裔社區傳統的文化節日中秋節街會。28日來自舊金山灣區與全國各地的訪客絡繹不絕，紛紛與遊走於都板街的全球亞裔小姐等，以及嫦娥、吳剛、玉兔扮演者合影留念。

全球亞裔小姐等及嫦娥、吳剛、玉兔扮演者，遊走於都板街與訪客合影留念。（記者李怡／攝影）

街會沿途攤位上有各式應節月餅等美食、手工藝品、幸運大抽獎等。今年街會特色是由中國歷史學會在主舞台上舉辦以李小龍為主題的服裝比賽，和精美絕倫的火龍表演。

舊金山華埠中秋街會，很多商品折價促銷。（記者李怡／攝影）

周日華埠中秋街會的特色是為遊客們帶來功夫和舞獅表演。名廚甄文達到場與永興餅家老闆一同展示精湛的烹飪技巧和傳統月餅製作流程。街會期間現場音樂演出不間斷。

與街會呼應的還有華藝攝影 學會在天后廟街一連兩天的攝影展覽，吸引許多攝影愛好者，以及市議員佩斯金的青睞。 第32屆舊金山華埠中秋街會好熱鬧。（記者李怡／攝影）

今年街會異常火爆，很多商家想參加卻一位難求。租不到街會攤位的商家，臨時租賃了華埠空置商舖，也算成功蹭到了本次街會華埠的客流量。位於都板街的茶葉店主劉小姐表示，本次街會的訪客量激增，讓華埠又一次重現繁華，也帶動商品銷售。作為常駐店家，街會的這兩天到店人數並未增加多少，也許與她經營的是常客經濟有關。但街會對於提升華埠的影響力是有很大幫助的。 第32屆舊金山華埠中秋街會舞獅表演。（記者李怡／攝影）

從聖荷西前來參加街會的劉正男一家表示，為了參加這次街會很早之前就做好了準備，想給孩子們一次華裔傳統文化教育的機會，讓孩子了解中秋節是怎樣慶祝的，都會吃哪些食物。他表示，在這次街會上看到了很多的傳統文化演出，很有趣。

異國美食品嘗和其他特色美食也登上了今年的街會，還有很多商品折價促銷，包括亞洲民俗工藝品、家居用品、植物盆栽、珠寶首飾及美容產品等。天后廟街展出的本地攝影愛好者的攝影作品，豐富了社區居民的文化生活。

居住在華埠且一直為華埠長者做義工的鄧女士表示，很開心看到人們造訪華埠，這也是早年建立華埠的主要目的。現在的華埠除了是經濟貿易的中心，更應該是傳播傳統文化的窗口，讓民眾多了解東方的文化，少一些誤會，和對亞裔華裔的傷害。

今年華埠中秋街會，在梁館白鶴舞龍的壓軸表演中結束。