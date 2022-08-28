司法廳報告：加州去年2361起凶殺 創15年新高

年度報告顯示，2021年加州凶殺案和暴力犯罪率上升。（美聯社）

加州 司法廳周四（8月25日）發布的年度犯罪報告顯示，儘管2021年加州總的逮捕率下降，但全州暴力犯罪 和財産犯罪率上升。

近幾個月來，從舊金山麻煩纏身的田德隆社區（Tenderloin）猖獗的砸車犯罪和吸毒，到洛杉磯的街頭賽車和非法占據一座價值5億8800萬美元的新橋梁，加州人感覺快被每日關於犯罪率上升的頭條新聞淹沒了。

州長紐森 （Gavin Newsom）和總檢察長邦塔（Rob Bonta）均是即將在11月面臨選舉挑戰的民主黨人，他們正努力解釋他們的政策將如何維護全州安全。

邦塔周四在聖地牙哥吹捧該州嚴厲的槍枝管制法律。他說，這些法律使凶殺案沒有惡化。「由於我們的常識性槍枝法律，你在加州被槍殺的可能性比在德州、佛州、幾乎在全國所有其他州都小。」他說。

這些紅州也是紐森談政績時最喜歡比較的目標，以凸顯加州如何地不一樣；但紐森也被視為潛在的白宮候選人，加州的高犯罪率恐將成為其對手的誘人的「攻擊目標」。

司法廳報告顯示，去年（2021）加州有2361起凶殺案，比2020年的數字多出150多起。雖然這個數字仍然遠遠低於歷史高點，如1993年的4095起，但也是2007年以來最致命的一年，即過去15年的最高點。

2021年的凶殺案中有四分之三涉及槍枝，超過八成的受害者是男性。按族裔分，去年凶案死亡者中近一半是西班牙裔，近30%是非裔。相比之下，根據2020年的人口普查，該州約5%的人口是非裔，約39%的人口是拉丁裔。

報告指出，大約40%的人被陌生人殺害，40%的人被朋友或熟人殺害，其餘的人被親屬諸如配偶、父母或子女殺害。一半以上的婦女在住宅中被殺，而40%以上的男性受害者死在街上。

「今天的報告進一步鞏固了幾十年來的研究結果。在我們的街道上，更多的槍枝會導致更多的槍枝暴力；而社區安全與經濟、種族和社會公平密不可分。」加州智慧公義組織（Smart Justice California）的創始人和執行董事歐文（Anne Irwin）在一份聲明中說。

加州暴力犯罪率從2020年的每10萬人中437人增加到2021年的每10萬人中466.2人。財産犯罪率在2020年創下歷史新低後，2021年上升了3%。

同時，總逮捕率下降，其中對青少年的逮捕近年來也急劇下降。