李維球場訴訟案 和解金升至400萬

李維球場的總造價超過13億元，雙方爭吵的核心在於經營收入的分配。（49人官網）

根據舊金山 49人24日給聖他克拉拉市臨時城市經理巴特拉（Rajeev Batra）發送的郵件顯示，球隊已經提出了他們「最佳也是最終」的和解方案，以解決與該市市府關於李維球場（Levi's Stadium）營收 分配相關的訴訟。

根據球隊此前提出的方案，49人願意支付該市約330萬元的賠償，包括一次性支付65萬元，訴訟費65萬元，以及200萬元球場管理的公共安全費用。聖市市議會在討論了超過4個小時後，未對是否接受該方案進行投票 。該市曾指控，球隊挪用了李維球場（Levi's Stadium）數百萬元的收入。

此次報價，49人將賠償金額提高到400萬元，並要求市體育場管理局在30日的會議上做出決定。郵件還顯示，如果訴訟和相關法律衝突在31日無法得到解決，球隊「將被迫增加訴訟的支出，同時減少和解金」。

在24的提案中，球隊修訂了對城市基金的一次性付款額，在原來65萬元的基礎上，增加了70萬元。

雙方爭吵的核心在於李維球場的經營權分配。上周，聖市市長吉爾莫（Lisa Gillmore）表示，和解協議在市議會開會前的兩小時才被發到城市經理巴特拉的郵箱，而直到開會前的10分鐘，市議會成員才收到和解的具體細節。

她曾表示，市議會根本沒有時間考慮接受這一協議所造成的影響。「49人對體育場管理局發起了多宗起訴，每起訴訟都是相關聯的，大量的資金有可能會因此失去。」吉爾莫說。

49人發言人錢霍勒克（Rahul Chandhok）對吉爾莫所聲稱的時間線表示質疑，並在最新的和解協議中提出了異議。錢霍勒克稱，球隊在過去的三個月中與巴特拉和市府律師進行了「長時間的討論」，並在近兩個月內分享了一份初步的草案，不會出現讓市議員來不及應對的情況。