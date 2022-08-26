加州2035年禁售燃油車 監管單位批准

加州禁售燃油車的政策25日獲得空氣資源委員會批准。（美聯社）

加州 計畫在2035年前全面禁售燃油新車的政策，25日已獲監管單位批准。

這項加州州長紐森（Gavin Newsom）兩年前指示監管官員考慮制定的政策，25日獲得加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）的批准。如果能達到目標，加州2040年之前的廢氣排放量將減少一半。

這項政策為美國人口最多的州制定了全球最嚴格從燃油車過渡到電動車 的法規，預料此舉將受到其他州仿效，加速汽車 製造商生產零排放汽車。

空氣資源委員會委員史柏林（Daniel Sperling）是戴維斯加大交通研究院創始院長，他稱此次投票是空氣資源委員會採取過的「最重要、最具變革性的行動」。

這項政策仍需要聯邦批准，但一般認為，拜登政府批准的可能性非常高。政策允許加州駕駛人在2035年後繼續駕駛燃油車，但加州不會再銷售新燃油車。

據了解，汽車製造商在2035年後銷售的汽車，有五分之一會是插電式混合動力車，依靠電池和汽油行駛，其他則完全是電力或氫氣驅動的汽車。

歐洲議會（European Parliament）今年6月支持一項要求在2035年前禁止在歐盟27個國家銷售汽油和柴油汽車的計畫，加拿大已經通過在同年強制銷售零排放汽車。

加州氣候官員表示，加州這項新政策是全球最具雄心的政策，因為它為未來13年的電動車銷售量設定了標準。政策的第一個門檻是2026年，屆時加州銷售的所有車輛中，必須有三分之一是零排放車。如果汽車製造商達不到目標，每輛車可能被罰款2萬元。

今年頭三個月，加州售出的汽車中約16%是電動車。空氣資源委員會正在為摩托車和柴油卡車另外制定排放標準。

華盛頓州和紐約州已表示，他們會跟隨加州的腳步制定類似政策。包括紐約州和賓州在內的17個州，已經採用加州部分或全部的排氣管排放標準。

KIA汽車公司的荷姆斯（Laurie Holmes）表示，他們計畫在2025年之前投入250億元生產電動車，希望到2027年時能提供七款電動車。

不過，荷姆斯和其他幾位汽車公司代表表示，鑑於供應鏈問題、電動車的高製造成本和汽車製造業其他無法掌控的因素，這一目標可能很難達成。

加州現在公共充電站只有約8萬個，遠低於2025年希望達到的目標25萬個。代表許多主要汽車製造商的汽車創新聯盟（Alliance for Automotive Innovation）警告，缺乏基礎設施、缺乏製造電池所需的材料、供應鏈問題，都是加州這項政策必須面對的挑戰。