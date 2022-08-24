屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇

十多年的伴侶Nelson Chia說，徐麗麗所有的業務都來自朋友介紹，因為人們信任她和她的工作。（視頻截圖）

東屋崙 小西貢社區（Little Saigon）21日下午2時發生搶劫案，屋崙華埠 60歲知牙醫徐麗麗（Lili Xu）遭劫匪殘忍開三槍殺害，伴侶Nelson Chia悲痛欲絕；徐麗麗當時背部中兩槍，呈現半昏迷狀態，幾乎沒有反應，他把徐麗麗抱在懷裡，直到救護車趕來。屋崙警方目前公布兩張白色特斯拉 車照片，車輛乘客極可能有關於本起凶殺案的重要訊息。

徐麗麗在屋崙華埠和東灣卡斯楚谷（Castro Valley）都有診所。華埠診所的工作人員告訴本報，病人很喜歡她，有些人從小到大都在診所看牙，她甚至曾為牧師免費治牙。

ABC 7知名亞裔記者Dion Lim報導中，十多年的伴侶Nelson Chia說，徐麗麗所有的業務都來自朋友介紹，因為人們信任她和她的工作。

21日下午2時，徐麗麗的車先停在路邊，劫匪車跟過來動手搶劫，悲劇發生。根據監控錄像，劫匪車在社區內兜圈近45分鐘。Nelson Chia表示，細節在腦中模糊不清。當時他下車，在後車門和後備廂間行走，聽到兩、三聲砰砰聲，接著眼前閃了一下。他跑到車邊，只見徐麗麗躺在地上，背部中了兩槍。劫匪並未搶走貴重物品，事發那五秒鐘，永遠改變他的生活。

Nelson Chia把徐麗麗抱在懷裡，當時徐麗麗處於半昏迷狀態，幾乎沒有反應；當天晚上，醫院宣布徐麗麗不治身亡，兩人就此陰陽兩隔。

好友劉國松形容徐麗麗為人熱心善良，充滿活力；屋崙華促會（OCIC）籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）說，目前Nelson非常傷心，還是強忍悲痛，辦理死亡證明等簽證文件，幫助徐麗麗的兩個姊妹從中國來美。他希望透過媒體報導，不斷施加壓力，讓警方早日破案，將兇手繩之以法；「屋崙一年的兇殺案可能是100起，警方受到壓力，才會投入足夠調查人員破案。」

屋崙警方的消息說，徐麗麗在停車時，一輛老式白色四門Lexus停在她的車邊。一個身分不明的人從Lexus下車走近被害者，似乎想搶劫她。 由於不明原因，此人在回到車內並逃離現場前，向被害者發射多發子彈；被害人身上有多處槍傷，被送往當地醫院，因傷勢過重不治。 屋崙警局公布兩張白色特斯拉車照片，車輛乘客極可能有關於本起凶殺案的重要訊息。（警局供圖）

根據初步調查，似乎有證人目睹了這起凶案過程；此外，調查人員正在尋找一輛白色四門特斯拉的乘員， 21日事發當天下午2時，該車在5街向I880公路行駛，車上乘客可能有關於這起凶殺案的重要資訊。