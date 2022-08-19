趙維新案庭審 嫌犯未出席 好友蘇榮麗：他仍生活在恐懼中

好友蘇榮麗表示，趙維新仍生活在恐懼中，即便是身體允許，他也不會再出門。（記者王子涵／攝影）

18日上午，毆打華裔前藝術委員趙維新（Greg Chew）的嫌犯耶比（Derrick Yearby）並未出現在舊金山 最高法院的庭審中。他的律師維拉蘭（Sierra Villaran）表示，耶比因「身體不適」無法到場，並向法官出具了醫療證明。檢察官 馬菲（Phoebe Maffei）告訴法官，若耶比今後被保釋，受害人趙維新會立即搬離現在的住所，因為其住所就在襲擊地點附近。她向法庭申請將襲擊地點納入嫌犯150碼限制令的範圍內，法官批准了提議。

根據檢察官提交的資料，趙維新隱去了其住所的具體地址，以防洩露給嫌犯，而遭到再次的襲擊或報復。70歲的趙維新2日在舊金山南市場街社區（SOMA）3街夾Folsom街，遭人突然襲擊受重傷。34歲的嫌犯耶比被指控四項重罪，包括嚴重毆打造成嚴重身體傷害、用武力攻擊可能產生巨大的身體傷害、虐待老人和加重巨大身體傷害。

趙維新好友蘇榮麗（Julie Soo）透露，他由於左肩和左手在襲擊中受到重傷，近期將接受手術治療，目前還無法開車。蘇榮麗強調，趙維新仍生活在恐懼中，即便是身體允許，他也不會再出門。

蘇榮麗自90年代起就結識了趙維新，她透露，趙維新的母親曾教會她打麻將，兩人保持了很好的友誼。在襲擊發生後，她並沒有去登門拜訪，但保持了電話的溝通，每一場趙維新的庭審她都來參加，並與檢察官馬菲溝通，「我這周在法庭的時間比我這輩子待的時間都長。」蘇榮麗說。

趙維新、任婆婆等案件是新一波針對亞裔 社區暴力犯罪的縮影，趙維新曾在開庭中對襲擊者耶比說：「你襲擊我，打破我的臉、我的肩膀，是因為你憎恨人。」他曾希望檢察官以仇恨犯罪的罪名起訴，但由於相關證據不足，檢察官並沒有將其列入起訴罪名中。

蘇榮麗指出，趙維新從來沒有「執意要求」檢察官這麼做，這是部分報導的誤讀。「檢察官不可以起訴無法證明的罪行。」蘇榮麗說，「但是，耶比有很長的犯罪歷史，如果你去法院的網站，搜索他的名字，將會出現26行不同的罪行，包括盜竊、密謀、攻擊罪等。」

蘇榮麗表示，趙維新想要的是，讓檢察官多做一些調查。當遇到耶比这樣的慣犯，其作案的對象都恰好是亞裔、亞裔老人時，便可以總結出他的犯罪模式和動機，或許可以成為仇恨犯罪的證據。

根據地檢處之前的說法，仇恨犯罪需要嫌犯說出特定種族歧視的詞語，或在社交媒體平台上發表相關仇恨言論作為證據，否則很難定義犯罪的動機。

地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）18日發表聲明稱，對任婆婆遭襲擊一事感到不安和心碎，對弱勢長者的攻擊不可接受。地檢處將追究肇事者的責任，盡一切所能制止暴力，恢復社區的安全。

耶比下一次的庭審日期定在24日，他將被繼續關押在舊金山縣監獄，暫不得保釋。