加州夫婦罹退伍軍人症 疑住南灣旅館感染

CDC流行病學家艾登斯表示，退伍軍人症不是人傳人的疾病，而是由建築環境致病。通常與旅行有關。圖為CDC提供嗜肺退伍軍人症病菌圖片。(美聯社)

邁爾斯夫婦6月底自南加長灘家飛到聖他克拉拉拜訪家人，住在聖荷西一家旅館 ，享受泳池與熱水池，回家後兩人出現疲憊、腹瀉、寒顫、嘔吐、頭暈、發燒並嗜睡，幾天後，邁爾斯呼吸困難，在長灘醫療中心被診斷出兩人罹患退伍軍人症(Legionnaires' disease)，這是一種罕見的嚴重肺炎。

退伍軍人症是透過吸入含有病菌的霧化水滴而感染，並非每名吸入細菌者都會感染這種疾病。風險最高是50歲以上、吸菸者、患有慢性肺病、免疫系統減弱、糖尿病或腎衰竭等疾病者。

CDC 流行病學家艾登斯(Dr. Chris Edens)表示，退伍軍人症不是人傳人的疾病，而是建築環境讓人致病。通常與旅行有關。疾病名稱源自於首次病症爆發的旅行人士，他們於1976年在費城參加美國退伍軍人組織會議。

艾登斯指出，住在旅館是已知的風險因素，通常是因為接觸到日常生活中都會遇到的水源，例如熱水池、裝飾性噴泉或冷卻塔的水氣薄霧。

旅館冷卻塔是大型建築空調系統的一部分，7月份在納帕爆發的疫情與此有關，導致13人罹病、1人死亡。然而，感染者都未去過冷卻塔所在地的納帕旅館。艾登斯表示，冷卻塔可將薄霧射至數英里之外。納帕縣表示，同一家旅館的裝飾水池與縣府司法部門的冷卻塔，也含有大量病菌。

美國每年通報數千例退伍軍人症病例，2008年有近萬例，研究顯示，實際病例數可能比通報數高出1.8-2.7倍，因診斷需要特殊測試，症狀類似流感與其他類型肺炎，需要一個療程的抗生素治療。病例從輕度到重度呼吸系統疾病，重症患者需要呼吸器。約有十分之一感染者死於此病。

邁爾斯夫婦的女兒懷疑，父母可能是在庫比蒂諾雅樂軒旅館(Aloft San Jose Cupertino)被感染。根據聖他克拉拉縣公共衛生局與聖縣環境衛生部門聯合聲明，環境衛生部門已於7月5日檢查旅館泳池與水療區，發現泳池與熱水池並未檢測 到氯水平，pH平衡值高過7.2-7.8法定範圍，已下令關閉。

7月11日衛生專家採集旅館水池樣本，7月29日測試顯示熱水池過濾器含有退伍軍人病菌。水療區仍關閉，正進行CDC推薦的特定去污程序，重新開放之前，將重新取樣確定不存在病菌。雅樂軒旅館並未做出評論。

艾登斯表示，病例涉及旅館調查似乎相當典型，熱水池通常是嫌疑來源，維護不當的熱水池可能導致病菌擴散，華氏77-113度是細菌生長的理想溫度。這是為何對商用泳池與熱水池有諸多規定的原因。他指出，需快速採取行動以減輕潛在風險，關閉或對泳池與熱水池進行氯處理。