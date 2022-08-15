加州旱情加劇 30天內11口井乾涸

加州乾旱缺水問題持續嚴重。過去30天內，布特縣新增11處乾涸水井。(美國旱情監測網站)

加州 乾旱缺水問題持續嚴峻。過去30天內，北加 州地區布特縣(Butte County)向加州水利局(the California Department of Water Resources)提報新增11處乾涸水井。布特縣去年向水利局報告出現39處乾枯水井。目前縣境內所有乾井總數為98處。

根據加州水利局，北加州另外兩個縣，葛連縣(Glenn County)總共提報105處乾涸水井。德哈瑪縣(Tehama County)出現229處乾枯水井。

布特縣到處都是乾涸的井。然而包括布特縣在內，有些地方政府已取得州府補助，試圖緩和井水乾涸的問題。

許多葛連縣居民簽署加入奧蘭德水廠(Orland)的水管連線，希望藉由這州府協助的水資源機構取得供水。許多加入奧蘭德水管連線計畫民眾都面臨水井乾涸問題。北谷社區基金會(the North Valley Community Foudnation)為保障民眾利益，全力參與解決缺水問題的根本政策。

因應目前水井乾涸問題，加州水利局已提供經費營建大型水管工程，將輸水管擴大到急需用水的縣轄區。這些縣的居民可加入擴大供水計畫，不過繳交水費將為平常兩倍。

根據葛連縣奧蘭德(Orland)市府經理卡爾(Peter Carr)，葛連縣水管工程擴大。他強調，原來整個工程費為800萬元。目前因為加倍延長，營建經費已擴大到1670萬元。

卡爾說，他們已連繫到168處住所。市府與地方政府工程師在幕後通力合作，準備各類文件，讓計畫順利成行。

加州水利局表示，整個擴充供水計畫仍屬設計階段，此時此刻，缺水問題極其嚴重的葛連縣繼續提報更多乾涸水井。目前計畫可照顧到奧蘭市西北與東南地區民眾，可是西南社區頻頻傳出井水乾枯問題。加州水利局與葛連縣已開始運水到奧蘭市區急需用水的社區。

卡爾說，缺水問題迫在眉睫，短期內，葛連縣府提供用水給地方200戶民眾，北谷社區基金與市府的運水車加入協助，長期計畫包括儲備充足的地下水資源。

布特縣也利用運水船與運水車，緊急提供用水給地方缺水嚴重的社區。