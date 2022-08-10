我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

謝安宜參選舊金山地檢長 民主黨要角背書

編譯組／舊金山9日電
舊金山地檢長謝安宜11月參選地檢長，獲得多位重量級民主黨人士背書。（視頻截圖）
舊金山地檢長謝安宜11月參選地檢長，獲得多位重量級民主黨人士背書。（視頻截圖）

舊金山地方檢察長謝安宜（Brooke Jenkins）8日正式宣布加入11月的地檢長選舉，9日就獲得舊金山民主黨領導人士的背書，包括加州參議員威善高（Scott Wiener）、舊金山市議員孟達文（Rafael Mandelman）、加州財務長馬世雲（Fiona Ma）和舊金山縣警局局長宮本（Paul Miyamoto）。

由舊金山市長布里德（London Breed）任命取代被罷免的博徹思（Chesa Boudin）成為地檢長的謝安宜，將於11月首次面對選民。選務處表示，候選人遞交參選文件的截止日期是8月12日，目前只有三人遞件參選地檢長，包括謝安宜和前警察委員會委員小阿里奧圖（Joe Alioto Veronese）。

舊金山州大政治學教授麥丹尼爾（Jason McDaniel）說：「對首次競選公職的候選人來說背書非常重要，獲得值得信賴的人背書，是最重要的競選條件之一。」

麥丹尼爾指出，這些背書具有相當分量，因為包括高層執法官員（宮本）和在舊金山多次勝選、受人信賴的公職人員（威善高）。

在罷免博徹思運動中沒有表態的威善高9日告訴舊金山紀事報（Chronicle），他是在最近與謝安宜長談後做出這項決定。

「她是一個非常盡忠職守而且有才幹的人，她將對破壞社區治安的行為採取行動，同時繼續進行重要的刑事司法改革。」威善高說：「我想，給她一個服務的機會，對所有的人來說都很重要。她因為參與罷免運動，遭到他人諷刺，很多人對她要做什麼和不做什麼都有預設看法，我們必須給她一個證明自己的機會。」

除了上述人士，謝安宜還尋求其他重要團體的支持，包括舊金山民主黨團。舊金山民主黨團執行董事賈西亞（Moisés García）9日表示，他們預定在9月28日的會議上，投票表決是否支持謝安宜競選舊金山地檢長。

民權律師也是前舊金山警察委員會委員小阿里奧圖，是謝安宜11月選舉中的主要對手，他不認為這些人背書謝安宜是，「市長試圖留住她任命的人」所採取的行動；小阿里奧圖曾表示，儘管他認同許多博徹思的改革理念，但他不認同博徹思執行理念的方式。

小阿里奧圖說：「誰來領導舊金山地檢長辦公室，最終都要交由舊金山選民來決定。」

舊金山 博徹思 民主黨

上一則

猴痘疫苗仍短缺 舊金山衛生局：一旦有疫苗供應 即時公告

下一則

北加市議員染猴痘 確診花4天 拿藥等7天 批衛生系統反應慢

延伸閱讀

「做出改變」 謝安宜遞件 確認參選金山地檢長

「做出改變」 謝安宜遞件 確認參選金山地檢長
金山富豪 疫期遷鄰州滑雪鎮最多 懷俄明州提頓縣排名第一

金山富豪 疫期遷鄰州滑雪鎮最多 懷俄明州提頓縣排名第一
競選第六區市議員 麥德誠、馬宏尼籌款 不相上下

競選第六區市議員 麥德誠、馬宏尼籌款 不相上下
非裔金山議長華頌善涉歧視 市長布里德促道歉

非裔金山議長華頌善涉歧視 市長布里德促道歉
AR-15槍涉多起血案 槍商歸咎槍手 眾議員痛批：從鮮血中牟利

AR-15槍涉多起血案 槍商歸咎槍手 眾議員痛批：從鮮血中牟利

熱門新聞

本報此前已連續報導多次，灣區多名華人遭遇殺豬盤騙局。有的受害者被騙走近20萬，損失慘重。（記者劉先進／攝影）

網上高薪應聘保母 華女險遭「殺豬盤」 靠這招揪出東主狐狸尾巴

2022-08-08 21:59
前一刻還嘰嘰喳喳不停的少棒球員，吃到麵瞬間安靜下來。（數位編輯孫愛薇／攝影）

灣區矽谷段純貞老闆豪邁請少棒隊吃牛肉麵 一圓棒球夢

2022-08-02 16:15
東屋崙越南小西貢社區國際商業廣場的七家越南華僑商戶，在1日凌晨被人破門而入。商戶的財物被盜加上維修費用，損失至少20萬。（華姐供圖）

保險櫃被搬走 華人蹲地痛哭 北加連環盜7華人損失20萬

2022-08-02 22:47
根據研究，舊金山是美國「社會人脈」最強的地區。（Getty Images）

社會人脈最強11縣 舊金山居首 聖馬刁縣、聖他克拉拉縣也上榜

2022-08-05 02:15
圖為之前受傷的狗狗Angela。（視頻截圖）

寵物狗受傷未就診 華女被捕遭重罪起訴

2022-08-03 23:27
楊女士將在12日上庭。（記者劉先進／攝影）

寵物狗受傷未及時就醫 華女涉虐待動物被捕 重罪起訴

2022-08-04 02:20

超人氣

更多 >
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了