謝安宜參選舊金山地檢長 民主黨要角背書

舊金山地檢長謝安宜11月參選地檢長，獲得多位重量級民主黨人士背書。（視頻截圖）

舊金山 地方檢察長謝安宜（Brooke Jenkins）8日正式宣布加入11月的地檢長選舉，9日就獲得舊金山民主黨 領導人士的背書，包括加州參議員威善高（Scott Wiener）、舊金山市議員孟達文（Rafael Mandelman）、加州財務長馬世雲（Fiona Ma）和舊金山縣警局局長宮本（Paul Miyamoto）。

由舊金山市長布里德（London Breed）任命取代被罷免的博徹思 （Chesa Boudin）成為地檢長的謝安宜，將於11月首次面對選民。選務處表示，候選人遞交參選文件的截止日期是8月12日，目前只有三人遞件參選地檢長，包括謝安宜和前警察委員會委員小阿里奧圖（Joe Alioto Veronese）。

舊金山州大政治學教授麥丹尼爾（Jason McDaniel）說：「對首次競選公職的候選人來說背書非常重要，獲得值得信賴的人背書，是最重要的競選條件之一。」

麥丹尼爾指出，這些背書具有相當分量，因為包括高層執法官員（宮本）和在舊金山多次勝選、受人信賴的公職人員（威善高）。

在罷免博徹思運動中沒有表態的威善高9日告訴舊金山紀事報（Chronicle），他是在最近與謝安宜長談後做出這項決定。

「她是一個非常盡忠職守而且有才幹的人，她將對破壞社區治安的行為採取行動，同時繼續進行重要的刑事司法改革。」威善高說：「我想，給她一個服務的機會，對所有的人來說都很重要。她因為參與罷免運動，遭到他人諷刺，很多人對她要做什麼和不做什麼都有預設看法，我們必須給她一個證明自己的機會。」

除了上述人士，謝安宜還尋求其他重要團體的支持，包括舊金山民主黨團。舊金山民主黨團執行董事賈西亞（Moisés García）9日表示，他們預定在9月28日的會議上，投票表決是否支持謝安宜競選舊金山地檢長。

民權律師也是前舊金山警察委員會委員小阿里奧圖，是謝安宜11月選舉中的主要對手，他不認為這些人背書謝安宜是，「市長試圖留住她任命的人」所採取的行動；小阿里奧圖曾表示，儘管他認同許多博徹思的改革理念，但他不認同博徹思執行理念的方式。

小阿里奧圖說：「誰來領導舊金山地檢長辦公室，最終都要交由舊金山選民來決定。」