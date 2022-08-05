金山地檢長選舉 民權律師小阿里奧圖參選

小阿里奧圖將參選舊金山地檢長 。（取自小阿里奧圖競選網站）

根據舊金山 選舉網站官方顯示，小阿里奧圖（Joe Alioto Veronese）於3日在舊金山市政府選務處遞表，正式宣布參與11月舊金山地檢長職務競選。

小阿里奧圖（Joe Alioto Veronese）來自政治世家，母親阿里奧圖（Angela Mia Alioto Veronese ）曾是舊金山市議員與市長候選人，外祖父老阿里奧圖（Joseph L. Alioto）是第36任（1968年至1976年期間）舊金山市長。

小阿里奧圖是一名有著20多年執業經驗的民權律師，曾擔任過4年警察 委員。前地檢長博徹思 被選民罷免後，小阿里奧圖曾向市長布里德自薦，表示想就任舊金山地檢長一職。但最終布里德委任了前地檢處檢察官謝安宜（Brooke Jenkins）接替博徹思地檢長職務。

小阿里奧圖表示，自己若當選，將公平公正地裁決罪犯，不會壓迫有色人種。他會著重處理毒品芬太尼販賣，以及社會治安、入室盜竊與無家者問題。小阿里奧圖稱自己是一名刑事司法改革倡導者，可以很好地與舊金山市警察局合作。

目前，已經官方遞表的舊金山地檢官候選人有三位，分別為小阿里奧圖、謝安宜與切尼爾（Maurice Chenier）。截至發稿前本報尚未與切尼爾取得聯繫。

據政治分析人士表示，博徹思不參與11月的選舉，掃除了謝安宜很大的競選障礙。