涉種族言論挨轟 徐安刪社交媒體帳戶、競選網站也關

聯合學區委員徐安是否該辭職，支持與反對者各執一辭 。（取自臉書）

自從舊金山 聯合學區華裔教育委員徐安（Ann Hsu）在一份調查問卷上發表了涉及種族問題的言論後，對她的攻擊過去兩周不斷加碼。本周，舊金山市議員盧凱莉（Hillary Ronen）也加入了民選官員和社區領袖的行列，呼籲徐安辭職。

徐安是市長布里德（London Breed）在3月份任命的三名新教委之一。由於最近曝光的書面言論，涉嫌對非裔 和西語裔家庭的刻板化種族觀念，她受到了抨擊。批評者認為，一個對非裔和西語裔家庭發表「輕蔑言論」的華裔教育委員，不應得到赦免。她被質疑為對種族問題不敏感。事發之後，徐安即為她的言論道歉。

從中國移民過來的徐安曾是一名企業家，在科技領域工作了20年，現在她稱自己是一名全職「家庭護理員」，在列治文區居住了30多年。她的雙胞胎兒子在伽利略高中（Galileo Academy of Science and Technology）上學。

雖然徐安表面上仍計畫在11月競選教委的完整任期，但周二（7月26日）她的社交媒體帳戶似乎已刪除，她所在的候選人聯盟的競選網站也被關閉，這讓她繼續競選的計畫受到了質疑。

但是，要求徐安辭職的呼聲也受到了相當一部分人的反擊，他們呼籲徐安繼續保持她的工作。支持者認為，徐安是根據市教育局 提供的學術報告的統計數據發言的，她沒有傷害任何人的意圖。徐安已經為這些言論公開道歉，應該允許她從自我承認的偏見中吸取教訓。而且，她曾是今年2月罷免三名教委的主要倡導者，還幫助推動了對前地區檢察官博徹思（Chesa Boudin）的罷免。

支持或反對徐安的組織和官員名單正在快速增長，這又一事件使這個城市陷入了分裂。

對於該市的許多民選官員來說，是支持徐安留任，還是要求她辭職，是一個困難的平衡行為。值得注意的是，由於舊金山的亞裔選民遠遠多於非裔選民，一些政界人士表示，這可能會影響某些當選官員的政治算盤。

想讓徐安辭職的組織和個人有：舊金山有色人種協進會（NAACP）、舊金山拉丁裔民主俱樂部（SF Latinx Democratic Club）、米爾克俱樂部（Harvey Milk LGBTQ Democratic Club）、舊金山勞工委員會（SF Labor Council）、亞洲及太平洋島民委員會（Asian and Pacific Islander Council）、舊金山非裔華爾街（SF Black Wallstreet）、非裔與亞裔網路聯盟（Black & Asian Alliance Network）、舊金山青年民主黨人（SF Young Democrats）、舊金山教育工作者聯合會（United Educators of San Francisco）、舊金山市議會議長華頌善（Shamann Walton）、市議員盧凱莉、陳詩敏、潘正義（Dean Preston）和佩斯金（Ahsha Safai）以及BART董事德夫提（Bevan Dufty）。

支持徐安繼續任職的有：華人家長咨詢委員會（Chinese Parent Advisory Council）、市長布里德（London Breed）、市議員馬兆明（Gordon Mar）、市議員候選人雷千紅（Leanna Louie）、市議員候選人馬宏尼（Honey Mahogany）、舊金山娛樂專員王思慧（Cyn Wang）。