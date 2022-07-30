灣區捷運重啟口罩令至10月

灣區捷運重啟口罩令。 （美聯社）

根據灣區捷運 （BART）董事會周四（28日）晚間批准一項新規定，BART列車上的乘客和員工都必須再次戴回口罩 ，且立即生效，直到10月初。

鑑於灣區各縣COVID-19病例的增加，原本撤銷的口罩令於4月下旬恢復，並一直到7月18日有效。之後，佩戴口罩是可選項目，乘客可以不戴，但非常鼓勵乘客戴。

根據聯邦疾病控制和預防中心（the Centers for Disease Control and Prevention）28日公布的新數據，美國大多數地區的COVID-19陽性水平仍然很高，加州幾乎每個縣都被列為該病毒的 「高水平區」。

在所有捷運BART列車上，以及進入收費站後的BART車站內，都將繼續要求佩戴口罩。根據一份新聞稿，兩歲以下的兒童和有病不能戴口罩的人可免於這項要求。

車站值班亭和所有安全工作人員都會提供免費的口罩。根據新聞稿，BART警方將 「繼續以教育為出發點執行口罩要求，並向任何有需要的人提供免費口罩。在這之後，對不配合的乘客可能發出最高75元的罰單，或將乘客趕出車站。

董事會將在9月份的會議上決定是否應再進一步延長口罩規定。