缺猴痘疫苗 金山採優先打1劑政策 民眾預約第2劑將被取消

公聽會前，LGBTQ社區代表呼籲城市各部門應重視對猴痘疫苗的接種。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市政府21日召開審計和監督委員會聽證會，舊金山公共衛生局主任柯恩（Stephanie Cohen）表示，在舊金山猴痘疫苗 供應不足的情況下，會採取讓市民優先接種第一劑疫苗的政策，以確保更多人有機會獲得疫苗的部分保護。這可能會暫時影響到一部分已經接種第一劑、正在等候第二劑疫苗接種的民眾。這項政策將實施到猴痘疫苗供應量得到改善為止。

優先接種第一劑猴痘疫苗的政策，是在全國和全州皆短缺猴痘疫苗的情況下上路的。舊金山衛生局表示，兩劑猴痘疫苗的注射應至少相隔四周。舊金山對疫苗的需求量是3萬5000劑。但截至目前為止，收到的疫苗不到8000劑。

柯恩說，目前大約有3400人已接種，另有4000劑昨天剛剛抵達舊金山，將在下周提供。目前舊金山衛生部門已經向接種了第一劑疫苗的民眾發出預期信息。第二劑疫苗注射的預約將被取消。

上周紐約市採用了單劑疫苗接種策略，但聯邦食品藥品監督管理局(FDA)和疾病控制與預防中心（CDC）並未推薦和採用此做法。

舊金山市長布里德對此回應稱，市長辦公室與公共衛生部門正在極力爭取來自聯邦的疫苗支持，並已聯絡了眾院議長波洛西。但目前的現實情況是，全國乃至全州的猴痘疫苗供應量皆告急。現在能做的就是把舊金山急劇增長的感染數據匯報給聯邦，讓政府重視舊金山的情況，意識到舊金山是一個擁有大量LGBTQ人口的城市，需要優先供給疫苗。

布里德表示，與全國其他城市相比，舊金山市預估需要約7萬支猴痘疫苗，要求先提供3萬5000支，但目前只得到了不到1萬支。市府正竭盡所能推動疫苗供應。

舊金山設置了五個疫苗接種點。在已發現的141例病例中，受影響最大的是西語裔社區，占整個族裔的30%。猴痘多年來一直在西非流行，但今年春天開始在該地區以外的國家蔓延。全國的病例多是發生在男同性戀和雙性戀男性，病毒主要是通過親密接觸和皮膚接觸傳播，目前沒有任何死亡病例。

根據疾病預防控制中心的數據統計，舊金山約占全加州所有病例的40%，全國356個病例中，舊金山占141例。98%的猴痘病例發生在男性身上，88%發生在男同性戀、女同性戀或同性愛好者身上。