金山議員佩斯金提案 擬剝奪貪官退休金

舊金山市議員佩斯金提出一項市憲章修正案，擬剝奪貪官退休金。（記者李怡/攝影）

舊金山 市議員佩斯金（Aaron Peskin）提出一項市憲章修正案，提案要求若發現政府員工收取與公務有關的賄款、挪用公款、敲詐勒索或電匯詐欺或作偽證等，即可沒收涉案政府職員的退休金 。此提案如某在市議會通過，將會納入11月8日的公民投票 選舉。

提案是在舊金山市一些高層官員陸續陷入腐敗醜聞後提出的；佩斯金希望，用貪腐官員退休後無法繼續領取豐厚退休金的方式，來杜絕貪腐案件的發生。

現行法律下，除了少數例外，或因道德敗壞被定罪和判刑，舊金山市府員工一般情況下，不會被剝奪退休金。此提案提出，顯然是針對過去兩年已認罪或被指控犯有貪腐罪，但每月仍從市政領取高額退休金的官員。

目前，已經承認接受承包商賄賂的前工務局局長奴魯（Mohammed Nuru），每月領取7200元退休金；被指控圖利承包商，以換取禮物而辭職的前樓檢局局長許子湯，也繼續領取近1萬6000元退休金。前水利局局長凱利（Harlan Kelly）被指控提供市府合約的內線消息，換取海外旅行和珠寶回報，每月更領取高達約2萬1000元的退休金。目前還尚不清楚，如果此提案納入選票並表決通過，這三人的退休金不知是否會受到章程修正案的影響。

此項提案對於市府財務支出也至關重要；舊金山市府人事預算支出占財年預算的大部分，約140億元。舊金山市府於2020年初發生多起腐敗醜聞，至今還在發酵。

提案需要獲得市議會六票通過後，才能在今年11月交由選民投票表決。佩斯金發出此項提案後，只有陳詩敏加入共同發起人行列，提案於本周二呈市議會討論，截至發稿前結果並未表決，未來也許會有更多市議員贊同。