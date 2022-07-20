我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

彭博：封城封怕了 中國1.5萬富豪掀移民潮

金山議員佩斯金提案 擬剝奪貪官退休金

記者李怡／舊金山報導
舊金山市議員佩斯金提出一項市憲章修正案，擬剝奪貪官退休金。（記者李怡/攝影）
舊金山市議員佩斯金提出一項市憲章修正案，擬剝奪貪官退休金。（記者李怡/攝影）

舊金山市議員佩斯金（Aaron Peskin）提出一項市憲章修正案，提案要求若發現政府員工收取與公務有關的賄款、挪用公款、敲詐勒索或電匯詐欺或作偽證等，即可沒收涉案政府職員的退休金。此提案如某在市議會通過，將會納入11月8日的公民投票選舉。

提案是在舊金山市一些高層官員陸續陷入腐敗醜聞後提出的；佩斯金希望，用貪腐官員退休後無法繼續領取豐厚退休金的方式，來杜絕貪腐案件的發生。

現行法律下，除了少數例外，或因道德敗壞被定罪和判刑，舊金山市府員工一般情況下，不會被剝奪退休金。此提案提出，顯然是針對過去兩年已認罪或被指控犯有貪腐罪，但每月仍從市政領取高額退休金的官員。

目前，已經承認接受承包商賄賂的前工務局局長奴魯（Mohammed Nuru），每月領取7200元退休金；被指控圖利承包商，以換取禮物而辭職的前樓檢局局長許子湯，也繼續領取近1萬6000元退休金。前水利局局長凱利（Harlan Kelly）被指控提供市府合約的內線消息，換取海外旅行和珠寶回報，每月更領取高達約2萬1000元的退休金。目前還尚不清楚，如果此提案納入選票並表決通過，這三人的退休金不知是否會受到章程修正案的影響。

此項提案對於市府財務支出也至關重要；舊金山市府人事預算支出占財年預算的大部分，約140億元。舊金山市府於2020年初發生多起腐敗醜聞，至今還在發酵。

提案需要獲得市議會六票通過後，才能在今年11月交由選民投票表決。佩斯金發出此項提案後，只有陳詩敏加入共同發起人行列，提案於本周二呈市議會討論，截至發稿前結果並未表決，未來也許會有更多市議員贊同。

退休金 舊金山 投票

上一則

遊民安置Noble小學旁 聖荷西居民抗議：不能拿孩子安全去冒險

下一則

布里德兄長減刑案 謝安宜要求州總檢長接手

延伸閱讀

佩斯金提案 擬剝奪貪官退休金

佩斯金提案 擬剝奪貪官退休金
受最高法院判決影響 議員提案加強同婚保障

受最高法院判決影響 議員提案加強同婚保障
韓國同意支持美提案 對俄羅斯石油價格設限

韓國同意支持美提案 對俄羅斯石油價格設限
南灣、中半島辦公樓空置率 低於舊金山

南灣、中半島辦公樓空置率 低於舊金山
金山機場「詐」彈虛驚 屋崙53歲男涉案

金山機場「詐」彈虛驚 屋崙53歲男涉案

熱門新聞

金山10大常見姓氏 亞洲姓占9個 李黃陳前三名

2022-07-15 02:00
朱秀英在KoreanAmericanStory.org的視頻中，詳述自己的遭遇。（取自視頻）

前史丹福女學生朱秀英遭教授性侵 再起關注

2022-07-13 20:36
舊金山千禧大廈新的傾斜，促使耗資1億元的修復工程不得不暫停，以便重想辦法。（電視新聞截圖）

砸億元修復千禧大廈 竟加快傾斜速度

2022-07-18 02:14
王智弘教授表示，室內擁擠口罩應該加強到N95，因為BA5傳染性很高， 在室內室外都要盡量保持社交距離。（記者熊移山／攝影）

新冠疫情還未了 史大教授王智弘：築高「免疫牆」

2022-07-16 02:20
史丹福教授波菲特呼籲醫療平等（圖片截取自Zoom會議）

亞裔新生兒在ICU被歧視對待 史丹福教授呼籲醫療平等

2022-07-18 21:03
涉嫌於1992年勒死豪斯的伍德沃德9日在紐約甘迺迪國際機場被捕。圖為死者豪斯。（山景城警方提供）

靠DNA幫忙…涉山景城30年懸案 科技公司執行長被捕

2022-07-12 02:16

超人氣

更多 >
為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」
馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛
調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死

調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死
知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺
田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄

田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄