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灣區猴痘病例增 6縣近100例 恐已進入社區傳播

編譯組／灣區14日電
灣區猴痘病例持續增加，已進入社區傳播階段。（Getty Images）
灣區猴痘病例持續增加，已進入社區傳播階段。（Getty Images）

灣區猴痘（monkeypox）病例持續增加，截至13日，6縣已檢測出近100例病例，與全國趨勢相似。

談到聯邦政府的猴痘疫苗供應量不足時，柏克萊加大傳染病學教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「人們有巨大的需求，卻沒有得到滿足。」

當猴痘病毒6月首次在灣區出現時，衛生官員曾將此病例與一名曾經外出旅遊者作聯繫。不過，以目前情況來看，社區傳播似乎已經在灣區發生。

衛生官員目前公布的猴痘病例包括疑似和確診病例。截至13日，舊金山已通報68例猴痘病例，阿拉米達縣17例，聖他克拉拉縣9例，聖馬刁縣暫時還不到5例，馬連縣和康曲柯士達縣則都出現了首例病例。

猴痘病例的增加對衛生官員來說，並不意外。

聖他克拉拉縣衛生局副局長韓喬治（George Han）說：「早就預料到病例會增加，至於這些病例是在其他地方還是在聖他克拉拉縣內被感染的，無法確定。不過，可以肯定的是，本地已進入社區傳播階段。」

猴痘症狀包括疲憊、肌肉痠痛、發燒、頭痛、淋巴結腫大、臉部和身體上出現水泡或疹子，症狀會持續兩到四周。衛生官員表示，猴痘病毒大部分是透過身體接觸或體液接觸傳播的，性行為是主要傳播病毒的原因。

韓喬治表示，公眾感染猴痘的風險仍然不高。他坦承，聖他克拉拉縣目前大部分的猴痘感染者都是同性戀、跨性別或雙性戀的男性，這是因為猴痘病毒最先在多元性別族群（LGBTQ）中立足。

韓喬治指出，猴痘與天花同屬，傳染性遠低於新冠病毒，不太可能導致患者住院。在聖他克拉拉縣九名感染者中，只有一人住院。患者在接受抗病毒藥物tecovirimat的治療後，症狀得到很大的改善。

舊金山官員表示，他們現在手中的猴痘疫苗JYNNEOS庫存量非常低，已緊急要求聯邦提供額外疫苗。上周，舊金山衛生局分發了2000多劑疫苗給當地診所和醫院，舊金山總醫院（S.F. General Hospital）以先到先得的方式提供民眾疫苗，目前已無庫存。

灣區官員13日批評，聯邦衛生官員在因應猴痘疫情上，反應緩慢。

加州多元性別族群立法小組（LGBT Legislative Caucus）主席羅達倫（Evan Lowe）說：「我們要求我們的政府做出相應的反應。」加州參議員威善高（Scott Weiner）13日也發聲明，敦促聯邦政府「立即提供額外的疫苗」。

舒瓦茲柏格表示，疫苗短缺是公共醫療基礎設施不足的又一例證。他說：「聯邦對猴痘疫情的反應是幾十年來公共衛生資金不足的結果，並不奇怪，但非常令人失望。」

猴痘 疫苗 灣區

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