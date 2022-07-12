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灣區嬰幼兒新冠疫苗接種率 冠居全國

編譯組／灣區11日電
灣區嬰幼兒接種新冠疫苗速度快過加州和全美。(Getty Images)
灣區嬰幼兒接種新冠疫苗速度快過加州和全美。(Getty Images)

根據加州衛生部門與美國疾病控制防治中心(CDC)最新數據，灣區嬰幼兒接種率高於加州與全美。加州嬰幼兒接種率為2.4%、全美僅為1.5%。舊金山公衛部門在為嬰幼兒提供疫苗近三周之後，有12%的5歲以下嬰幼兒接種第一劑疫苗，與5-11歲兒童接種比例相當。

數據顯示，馬連縣、聖馬刁縣與阿拉米達縣的嬰幼兒第一劑接種率分別為16%、12%、10%。納帕縣與蘇諾瑪縣分別有6%與5%接種率。部分縣衛生官員期望，接種率能更高。例如在馬連縣，官員期望5-11歲年齡層的疫苗接種率可達33%。

統籌舊金山與屋崙地區5歲以下嬰幼兒疫苗接種診所的舊金山加大首席藥劑主管柯蒂斯(Desi Kotis)表示，灣區嬰幼兒接種率比預期更快，是一件好事。她將嬰幼兒接種率高於預期歸功於多個因素：孩童放暑假離開學校，家長可更容易帶孩子去接種疫苗。許多家庭計畫外出度假，希望最年幼的孩子能在出發之前接種疫苗。

灣區多數家長似乎更傾向讓孩子接種更快速的莫德納(Moderna)嬰幼兒疫苗方案、而非輝瑞提供5歲以下孩童疫苗方案。馬連縣65%的5歲以下兒童接種第一劑疫苗為莫德納。舊金山加大兒科疫苗診所提供幼兒接種疫苗，有55%接種莫德納，接種輝瑞嬰幼兒疫苗比例則為45%。

舊金山加大兒科醫生康登(Dr. Jayme Congdon)在診所開放嬰幼兒新冠疫苗接種的首日，就帶4歲兒子去打針。家人計畫8月外出旅行，希望儘快讓孩子完全接種疫苗。莫德納嬰幼兒新冠疫苗的兩劑注射間隔4周，比輝瑞需接種3劑、間隔11周更快。康登表示，她認識的每一位兒科醫生都正在排隊為自己孩子接種疫苗，並且鼓勵患者如此做，「孩子越早接種疫苗，就越早受到保護。」

與之前的兩個兒科群體、5-11歲孩童與12-17歲青少年齡組相似，最積極家長會先帶孩子去接種疫苗。但5歲以下年齡組與較大年齡群體不同的是，部分兒科醫生相信，最年幼孩童疫苗需求將更快達到峰值並更快下降，疫苗施打情況將自現在到冬季緩慢進行。

兒科醫生布蘭科(Dr. Nelson Branco)認為，許多嬰幼兒在定期檢查或是其他兒童疫苗接種預約、或陪伴年長手足檢查時，同時接種疫苗。這與去年年齡較大兒童與青少年在大型學校診所與大規模疫苗接種點、進行第一次疫苗接種的情況不同。他指出，學校新學期開始，也是秋冬病毒季節開始之際，可能有另一波新冠疫情再起，將推動家長帶孩子去接種疫苗。

疫苗 舊金山 莫德納

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