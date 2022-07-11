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加州學區疫情基金 州府被指監督疏失

編譯組╱灣區10日電
加州媒體指出，州府對如何監督基金使用情形過於疏失。圖為州長紐森視察一間學校。(Getty Image)
加州媒體指出，州府對如何監督基金使用情形過於疏失。圖為州長紐森視察一間學校。(Getty Image)

新冠疫情期間，加州絕大部分學區都長期實施校園封鎖，許多學校財務陷入困境。美國聯邦政府與加州州府為協助學區度過難關，疫情前後，共撥出335億刺激教育成長基金，相當於疫情前，加州所有學區總經費的三分之一。許多學區將這筆補助款用來購買遠距教學工具，如手提電腦、教室空氣清潔機、聘請心理諮詢顧問等。然有些加州媒體指出，州府對監督基金使用情形過於疏失。

根據報導，東灣卡斯楚谷 (Castro Valley) 聯合學區將大部分刺激成長基金用於聘雇顧問。中半島的柏林甘花費30萬元購買Cromebooks。南加州El Centro小學學區花費380萬元裝設學生戶外用餐的遮陽設備，整建戶外集會場所，以及戶外教學設備等。長堤 (Long Beach) 甚至動用1萬3000元新冠基金，專門用來設置錄音設備。

加州教育廳 (the state Department of Education) 表示，目前刺激成長基金已經發放，教育廳對加州學校與學生能運用這筆基金，感到欣慰。教育廳同時表示，他們有穩健的監督系統，確保學區能根據聯邦與州府規定，充分運用這筆基金。

然而教育廳監督效果顯然不足。州府督導員於去年10月間報告指出，教育廳未能充分運用其所取得資訊，調查異常消費情形，也沒有密切監督地方學區如何使用基金。州府督導員培特爾 (Kris Patel) 指出，加州教育廳沒有積極處理刺激成長基金運用情形。

許多學區運用補助款購買科技產品，如手提電腦、電腦硬體設備、電腦軟件，用以加強遠距教學成效，然而有些教育學者認為學區採購電腦花費過大。

南加州美國公民自由聯盟 (the American Civil Liberties Union of Southern California) 政策顧問維塔克 (Amir Whitaker) 表示，有些教育顧問與教育服務機構積極聯絡學區，希望能分一杯羹，提供學校各種相關服務。

加州教育廳沒有詳盡審查學區或學校如何運用他們所取得的經濟刺激費用。目前全加州約有1700個學區，加州教育廳於上個學年度中，才不過審查其中15個學區如何使用其所取得的經濟刺激經費。即使只約審查1%校區，即出現不少問題，其中包括有關利益衝突產生問題紀錄不詳，濫用補助金等。

東灣海沃聯合學區去年面臨加州教育廳審查，發現六個問題，結果海沃學區應對得當，順利處理絕大多數問題。然而海沃學區為準備回答教育廳所提出問題，已花費許多時間。學區商務服務助理學監嘉德 (Allan Garde) 表示，學區於新冠新冠疫情間，為維持校園開放，花費不少心血，將盡力早日圓滿答覆教育廳所提問題。

學區 教育 加州

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