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灣區華運會點聖火全場歡騰 童振源、4位市長出席

記者熊移山／密爾比達市報導
華運會主辦單位以環保方式，由童振源委員長（前中）高舉火炬棒後，所有的貴賓象徵式的一起點燃火炬，完成了金山灣區華人運動大會聖火點燃儀式儀式。（記者熊移山／攝影）
華運會主辦單位以環保方式，由童振源委員長（前中）高舉火炬棒後，所有的貴賓象徵式的一起點燃火炬，完成了金山灣區華人運動大會聖火點燃儀式儀式。（記者熊移山／攝影）

金山灣區華人運動大會9日舉行聖火點燃儀式暨慶祝僑委會成立90周年慶典。除了台灣僑務委員長童振源出席外，包括舉辦地點密爾比達市(Milpitas)及周圍共四個城市的市長，都親自到現場祝賀。聖火儀式後由兩匹駿馬開路，帶領貴賓及團體在文教中心附近街道上舉行了象徵性遊行表演。數十個表演團體串連起上百公尺的遊行隊伍，場面熱鬧。

儀式由北加州陸軍軍官學校校友會掌旗入場，並帶領全體高唱美國國歌及中華民國國歌，接著由主辦單位主任委員王進德致詞。他表示，灣區華人運動大會38年來，本著「全僑健身」的宗旨辦理各項比賽，也希望藉由這個儀式和活動團結僑社，以球會友，並且傳承給下一代。

由兩匹駿馬領頭，數十個表演團體串連起上百公尺的遊行隊伍場面歡樂熱鬧。（記者熊移山...
由兩匹駿馬領頭，數十個表演團體串連起上百公尺的遊行隊伍場面歡樂熱鬧。（記者熊移山／攝影）

趕來參加華運會的童振源委員長看到數百名老少僑胞熱情參與，情緒相當激動。他指出，這項活動除了為僑胞個人帶來健康，也凝聚僑社的向心力，非常有意義。

經文處處長賴銘琪也逗趣地表示，他已經參加了四場不同的賽事，這些活動除了比唱歌簡單外，能藉由參與讓大家在比賽中打敗處長、凝聚僑民的向心力，是他最開心的事。

密爾比達市、庫比蒂諾市、佛利蒙市、洛斯阿圖市市長及多位議員都到場致贈感謝狀給華運會，肯定這項活動帶給社區服務。隨後，主辦單位以環保的方式，由童振源高舉火炬棒，然後所有的貴賓象徵性的一起「點燃」火炬，完成了儀式。

接著，遊行隊伍在兩匹駿馬及貴賓的帶領下熱鬧開始。舞獅、大鼓、FASCA海外青年文化協會、讚美操福音宣揚等各式表演節目，讓路過民眾也好奇駐足觀看。美華童軍協會、聖荷西急難救助協會、69期北美僑社、全美中華婦女會及南灣各僑社團體，連起上百公尺壯觀的遊行隊伍。

王進德主委表示，今年的活動各項比賽包含壘球、保齡球、射擊、高爾夫球、羽毛球、網球，都已經告一段落，緊接著籃球、摔角及親子比賽也將在近日內舉辦，預計上百場超過千人參與。雖然在疫情的考量下，今年取消分列式活動，但整體來說，已經與疫情前參與的人數很相近。

遊行隊伍再繞行一圈後，返回文教中心，活動在台客重機隊表演「你是我的花朵」之後，畫下句點。

遊行 疫情 灣區

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