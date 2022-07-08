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謝安宜帶頭罷免博徹思 主張起訴累犯

編譯組╱舊金山7日電
謝安宜是非裔╱西語女性，在地檢處有7年多的工作經驗，因不滿博徹思的領導，她辭掉了工作並成為罷免運動的領導人物。（記者王子涵╱攝影）
謝安宜是非裔╱西語女性，在地檢處有7年多的工作經驗，因不滿博徹思的領導，她辭掉了工作並成為罷免運動的領導人物。（記者王子涵╱攝影）

原任舊金山檢察官的謝安宜辭去工作後，投入罷免博徹思的運動中，成為罷免運動中最受人矚目的面孔。

舊金山紀事報（Chronicle）表示，在最終三位人選中，謝安宜是唯一一個沒有競選公職經驗的人。但因為她離開舊金山地檢處不久，對地檢處仍然熟悉，同時擁有強大的競選人脈，有利於她在11月競選下一屆地檢長。

謝安宜是非裔與西語裔混血，在東灣聯合市（Union City）長大。她在舊金山地檢處工作七年，負責起訴輕罪、家庭暴力、兇殺案，是前任仇恨犯罪首席檢察官。在成為檢察官之前，謝安宜是企業法律師。

市長辦公室指出，布里德敲定由謝安宜接任地檢長，是因為她的家人是暴力犯罪和警察暴行的受害者，因此，謝安宜認為，在起訴並追究屢犯者和刑事司法改革之間，必須取得一個平衡點。

謝安宜過去曾表示，希望看到舊金山檢察官重新獲得要求現金保釋、加強取締幫派、「三振」累犯的權力，同時將青少年罪犯視為成人起訴，這些都是博徹思上任後取消的政策。謝安宜表示，她認同博徹思禁止這些政策的「精神」，但認為在某些情況下，這些政策還是必須使用。

謝安宜說，她仍然支持地檢處，但對博徹思的禁令失去信心，因為這些禁令剝奪了檢察官重要的自由裁量權。

謝安宜被選為新地檢長，受到罷免博徹思支持者的歡迎。支持者認同她的多元背景和專業經驗，希望看到更多罪犯為自己犯下的罪行負起責任。

反對者則質疑謝安宜作為一名檢察官的道德紀錄，並反對她重拾「嚴厲打擊犯罪」的起訴方式。

在接連任命地檢長、警察局長和市議員（前警局發言人）後，布里德肩負了更大的公共安全和刑事司法責任。儘管布里德沒有對罷免博徹思表明立場，但她明確表達了對博徹思的不滿。在博徹思下台後，布里德表示，博徹思下台不代表進步派執法作風的結束，並表示把進步派執法工作與公共安全問責制相提並論是錯誤的。

博徹思罷免運動主席蔣美琴（Mary Jung）表示支持布里德的選擇。

蔣美琴說：「長期身為一名進步派檢察官，謝安宜擁有足以領導地檢處的信念、良心、韌性和廣大支持者，同時能夠在11月選舉中勝出。我知道，她會將公共安全作為她的第一要務，同時追究重大罪犯的責任，並進行漸進式的刑事司法改革。」

博徹思 檢察官 舊金山

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