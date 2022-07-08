加州近半監獄 染疫率最高達社區15倍

研究人員發現，雖然州府的領導和工作人員努力控制疫情，但不足以防止囚犯和監獄工作人員中出現眾多感染。（取自加州懲教署）

舊金山加大和柏克萊加大的一份新報告顯示，加州監獄 過度擁擠，建築物陳舊，再加上快速變化的條件和複雜的協調需要，幫助推動監獄中新冠疫情 的急劇飆升。近一半的州立監獄報告說，被監禁者中新冠確診病例率比社區高4到15倍。被監禁者中，新冠致死率是普通人群的三倍。

研究人員發現，雖然州府的領導和工作人員為控制這種疾病做出了非凡、有時是創新的努力，但工作並不足以防止囚犯和監獄工作人員中出現成千上萬的感染。結果，重病的囚犯給已很緊張的社區醫院帶來新負擔，員工疾病導致嚴重的人手短缺。報告說，監獄工作人員可能無意中將病毒帶入和帶出監獄，並帶入他們的家庭和社區。

圖為加州州立監獄每周新增染疫人數。（取自研究報告）

柏克萊加大和舊金山加大的研究人員完成此次報告，名為「新冠疫情期間的加州州立監獄」，向州政府政策制定者和聯邦司法官員提供關於加州監獄保健系統的建議。該報告長400頁，描述導致加州34所成人監獄中疫情激增的一系列問題，分析原因，並為改善醫療保健政策和實踐提出了幾十條具體建議。

監獄染疫 比當地人高3倍

根據報告數字，在2020年3月疫情開始時，加州懲教署（CDCR）關押大約12萬名囚犯，雇用了大約5萬名工作人員。研究人員記錄發現，到2021年12月，囚犯中超過5萬個新冠病例，包括240例死亡。監獄工作人員中超過1萬6000例感染，其中26人死亡。

報告說，州立監獄中被監禁者的新冠病例率，比監獄所在縣的居民高三倍以上。加州懲教署的每個監獄病例率，都超過其周圍縣的病例率。

近一半的州立監獄報告說，被監禁者中新冠確診病例率比社區高4到15倍。被監禁者中，新冠死亡人數是普通人群的三倍（致死率）。這在很大程度上是因為，與社區相比（許多老年人可以在那裏避難），提供同樣水準的保護，以避免感染是極具挑戰性的。

儘管監獄中老年囚犯的比例低於當地人口，但囚犯中的新冠死亡人數超過了加州和美國的整體死亡率。超過1000名因病不能在監獄衛生設施中接受治療的囚犯，不得不被送入當地社區醫院，其中150多人被送入重症監護室。被監禁的有色人種比白人囚犯有更高的住院風險。

老舊設備 難保持社交距離

報告說，疫情暴露了與監獄有關的深刻的公共健康危險。加州的監獄處於特別不利的地位。老舊的、有時是陳舊的建築，容納了數千名囚犯，超過設計容量，創造了幾乎不可能與患病囚犯保持社交距離和隔離的環境。暖氣和空調系統往往不能進行充分的空氣交換，或不能充分過濾再循環的空氣，這意味著囚犯和工作人員都更有可能呼吸帶有病毒的空氣。

在這種情況下，政策制定者應該優先考慮儘早釋放囚犯，特別是那些年老或感染風險較高的人。但這些努力是不夠的，報告說。此外，在未來的緊急情況下，研究如何改善與被監禁者的家人和朋友的溝通也很重要。風險可能已升高，因為監獄工作人員不需要接種疫苗，且許多人拒絕接種。

研究作者說，防止未來出現類似的傷害將需要一系列的干預措施，包括快速檢測疫情，大幅增加釋放人數以減少監獄人口，在囚犯和工作人員中開展疫苗接種活動，以及改善通風和空氣過濾系統。

領導研究小組的舊金山加大醫學教授兼Amend項目（減少監獄對囚犯和工作人員影響的公共衛生和人權項目）主任威廉姆斯博士（Dr. Brie Williams）說，加州政策制定者和監獄管理者應密切關注這次危機中的經驗教訓，「以幫助確保我們在未來有更好的準備。這包括為了公共健康而大規模減少監禁人口，因為過度擁擠可能是呼吸道疫情中最大的健康威脅。」