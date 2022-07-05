慶祝僑委會90周年 華運會9日點聖火 童振源本周訪灣區

華運會聖火活動將於本周在南灣舉行，僑委會委員長童振源也會參加。（王進德提供）

金山灣區華人 運動大會將於7月9日（本周六）上午10時於南灣華僑文教中心舉行聖火點燃儀式暨慶祝僑委會成立90周年慶典，中華民國僑務委員長童振源也會親自到場祝賀，並於本周在灣區參加多場活動。

聖火點燃典禮當天，除了將邀請主流社會與僑界代表及來自全美各地的僑界領袖參與以外，主辦單位還安排數匹駿馬領銜，以及組織小型聖火傳遞團體遊行 ，歡迎僑胞前往觀禮。

金山灣區華人運動大會介紹，當天的遊行節目內容包括FASCA學生的表演、重機摩托車隊、大鼓隊及各式表演節目。最特別的是，今年也同時慶祝僑委會成立90周年，委員長童振源會參與遊行；華運會也特別安排駿馬領銜，展現視覺效果。

金山灣區華人運動大會主任委員王進德指出，疫情以來近來逐漸恢復往常生活，也希望僑界鄉親能在7月9日當天出席華運盛會，共襄盛舉。他並提醒，由於當天將會有交通和車流管制，希望民眾配合交通指揮以及義工的安排引導停車位置，誠摯感謝大家的配合。

南灣華僑文教中心地址：100 S Milpitas Blvd., Milpitas。