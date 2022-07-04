柯瑞擔綱年度卓越運動獎主持人 並獲NBA最佳球員提名

ESPN電視台宣布，剛率領金州勇士奪冠、生涯首次斬獲總冠軍賽MVP的柯瑞，成為今年年度卓越運動獎（ESPYs）頒獎典禮主持人。（記者劉先進／攝影）

ESPN電視台宣布，剛率領金州勇士 奪冠、生涯首次斬獲總冠軍賽MVP的柯瑞 ，成為今年年度卓越運動獎（ESPYs）頒獎典禮主持人。有意思的是，柯瑞也是年度卓越運動獎NBA 最佳球員候選人之一。

柯瑞今年可謂NBA的最大贏家，經歷骨折、球隊傷病、連續兩年缺席季後賽後，柯瑞帶領勇士淘汰現役MVP約柯奇（Nikola Jokic）領銜的丹佛金塊，西區青年禁衛軍孟菲斯灰熊，超級持球大核唐西奇（Luka Doncic）所在的達拉斯獨行俠，以及東區新貴波士頓塞爾蒂克，時隔四年問鼎總冠軍，生涯四個總冠軍，一個總冠軍賽MVP，兩個例行賽MVP。

柯瑞奪冠後曾感慨萬分的說，這次奪冠不同於以往，自從2019年第六場（勇士落敗）以來，球隊負重前行，已經有三年了。有人曾嘲笑勇士陣容太老。賽季前有專家搖頭晃腦的預測，考慮到勇士經歷的一切，未來不可能奪冠。「我們聽到這些，背負一切前進。保持目標，避免分心，如今奪冠攀上巔峰，一切得到宣洩。」

ESPY獎表彰在給定年度慶典之前的日曆年中、最佳的個人和體育團隊。首批ESPY獎於1993年頒發。

有趣的是，今年的NBA最佳球員頒獎，提名了四個人選，分別是唐西奇、約柯奇和恩比德，柯瑞也是其中之一。此前，柯瑞曾經兩次當選ESPY最佳NBA球員，和歐尼爾（Shaq O'neal）、科比（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）並列歷史第三，僅次於詹姆斯（LeBron James）的七次和籃球之神喬丹（Michael Jordan）的四次。

另外，勇士大通中心2、3和5日舉行經典加州夏季聯賽，勇士與洛杉磯湖人、邁阿密熱和沙加緬度國王對陣，以訓練新人。

重傷休戰一年的懷斯曼（James Wiseman）最近有接觸訓練，但不會參加經典聯賽。如果恢復順利，預計會在拉斯維加斯參加夏季聯賽。他說，膝蓋感覺不錯，很想參加每一場夏季聯賽的比賽。勇士此前選中的44號新秀羅琳斯（Ryan Rollins），在入隊體檢中發現，第五蹠骨處有足部骨折。不會參加夏季聯賽。他本來有可能加入勇士新賽季15人名單，突發傷病，對於球隊來說有一定打擊。

勇士從2015年奪冠後到如今，有五年時間繳納的奢侈稅約3.378億，考慮到暴漲的薪資單，勇士拿出的續約合同並不吸引人，導致多名輪換球員在奪冠後出走，包括防守核心佩頓（Gary Payton）三年2800萬加盟波特蘭拓荒者，攻防兼備的小波特（Otto Porter Jr.）與多倫多暴龍簽約兩年。李（Damion Lee）一年合同轉投太陽，安德森（Juan Toscano-Anderson）以老將底薪加入洛杉磯湖人。