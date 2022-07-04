我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反對川普再掌白宮 錢尼不排除2024參選總統

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

柯瑞擔綱年度卓越運動獎主持人 並獲NBA最佳球員提名

記者劉先進／舊金山報導
ESPN電視台宣布，剛率領金州勇士奪冠、生涯首次斬獲總冠軍賽MVP的柯瑞，成為今年年度卓越運動獎（ESPYs）頒獎典禮主持人。（記者劉先進／攝影）
ESPN電視台宣布，剛率領金州勇士奪冠、生涯首次斬獲總冠軍賽MVP的柯瑞，成為今年年度卓越運動獎（ESPYs）頒獎典禮主持人。（記者劉先進／攝影）

ESPN電視台宣布，剛率領金州勇士奪冠、生涯首次斬獲總冠軍賽MVP的柯瑞，成為今年年度卓越運動獎（ESPYs）頒獎典禮主持人。有意思的是，柯瑞也是年度卓越運動獎NBA最佳球員候選人之一。

柯瑞今年可謂NBA的最大贏家，經歷骨折、球隊傷病、連續兩年缺席季後賽後，柯瑞帶領勇士淘汰現役MVP約柯奇（Nikola Jokic）領銜的丹佛金塊，西區青年禁衛軍孟菲斯灰熊，超級持球大核唐西奇（Luka Doncic）所在的達拉斯獨行俠，以及東區新貴波士頓塞爾蒂克，時隔四年問鼎總冠軍，生涯四個總冠軍，一個總冠軍賽MVP，兩個例行賽MVP。

柯瑞奪冠後曾感慨萬分的說，這次奪冠不同於以往，自從2019年第六場（勇士落敗）以來，球隊負重前行，已經有三年了。有人曾嘲笑勇士陣容太老。賽季前有專家搖頭晃腦的預測，考慮到勇士經歷的一切，未來不可能奪冠。「我們聽到這些，背負一切前進。保持目標，避免分心，如今奪冠攀上巔峰，一切得到宣洩。」

ESPY獎表彰在給定年度慶典之前的日曆年中、最佳的個人和體育團隊。首批ESPY獎於1993年頒發。

有趣的是，今年的NBA最佳球員頒獎，提名了四個人選，分別是唐西奇、約柯奇和恩比德，柯瑞也是其中之一。此前，柯瑞曾經兩次當選ESPY最佳NBA球員，和歐尼爾（Shaq O'neal）、科比（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）並列歷史第三，僅次於詹姆斯（LeBron James）的七次和籃球之神喬丹（Michael Jordan）的四次。

另外，勇士大通中心2、3和5日舉行經典加州夏季聯賽，勇士與洛杉磯湖人、邁阿密熱和沙加緬度國王對陣，以訓練新人。

重傷休戰一年的懷斯曼（James Wiseman）最近有接觸訓練，但不會參加經典聯賽。如果恢復順利，預計會在拉斯維加斯參加夏季聯賽。他說，膝蓋感覺不錯，很想參加每一場夏季聯賽的比賽。勇士此前選中的44號新秀羅琳斯（Ryan Rollins），在入隊體檢中發現，第五蹠骨處有足部骨折。不會參加夏季聯賽。他本來有可能加入勇士新賽季15人名單，突發傷病，對於球隊來說有一定打擊。

勇士從2015年奪冠後到如今，有五年時間繳納的奢侈稅約3.378億，考慮到暴漲的薪資單，勇士拿出的續約合同並不吸引人，導致多名輪換球員在奪冠後出走，包括防守核心佩頓（Gary Payton）三年2800萬加盟波特蘭拓荒者，攻防兼備的小波特（Otto Porter Jr.）與多倫多暴龍簽約兩年。李（Damion Lee）一年合同轉投太陽，安德森（Juan Toscano-Anderson）以老將底薪加入洛杉磯湖人。

ESPN電視台宣布，剛率領金州勇士奪冠、生涯首次斬獲總冠軍賽MVP的柯瑞，成為今...
ESPN電視台宣布，剛率領金州勇士奪冠、生涯首次斬獲總冠軍賽MVP的柯瑞，成為今年年度卓越運動獎（ESPYs）頒獎典禮主持人。（記者劉先進／攝影）

勇士 柯瑞 NBA

上一則

控槍違憲裁決發酵 擁槍團體控加州限槍法令侵權

下一則

通脹壓力衝擊灣區各行各業 低收入階層影響最大

延伸閱讀

大谷翔平入圍體壇奧斯卡 與柯瑞爭最佳男運動員

大谷翔平入圍體壇奧斯卡 與柯瑞爭最佳男運動員
NBA／柯瑞當年選秀排第7 前6名如今都還沒有冠軍戒

NBA／柯瑞當年選秀排第7 前6名如今都還沒有冠軍戒
NBA／憶柯瑞總冠軍G4封神表現 杜蘭特坦言看得津津有味

NBA／憶柯瑞總冠軍G4封神表現 杜蘭特坦言看得津津有味
NBA／柯瑞帶小孩暢玩遊樂園 投籃失準頭自嘲「框有問題」

NBA／柯瑞帶小孩暢玩遊樂園 投籃失準頭自嘲「框有問題」
NBA／新科榜眼發跡自家訓練營 柯瑞回憶被「致敬」往事

NBA／新科榜眼發跡自家訓練營 柯瑞回憶被「致敬」往事

熱門新聞

奎茲（中）與他的母親茱莉亞（左）和教授林楠（右）。（記者陳爍嘉／攝影）

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

2022-07-03 16:31
專家預測，灣區在舉行過一連串人擠人的大型活動後，新冠病例會顯著增加。（美聯社）

加州新冠感染率居高不下 灣區最嚴重

2022-06-30 02:20
全美解封三個月、外加輪船公司促銷活動下，郵輪旅程似乎一切又回到正常，班班滿載。（受訪者蔡先生提供）

疫後便宜2~3成… 暑假郵輪大賣 賞美景也有風險

2022-06-25 18:44
歹徒惡劣的作案手法，讓社區民眾都非常擔心。（聖荷西警方提供）

暴打折磨8旬華裔老人兩小時 聖荷西搶匪落網

2022-06-30 23:05

矽谷房價的三隻燕子

2022-06-30 02:46
南灣地標大美國樂園最快會在六年後關閉。（取自臉書）

土地被開發商買下 矽谷「大美國樂園」六年後恐關閉

2022-06-27 22:47

超人氣

更多 >
南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車
倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己
曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變
13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程
200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請