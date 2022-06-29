我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

加州仇恨犯罪激增 仇亞攻擊比前年增178%

編譯組／28日電
加州檢察長邦塔指出，反非裔、亞裔、同志讓加州去年仇恨犯罪激增33%。（美聯社）
加州檢察長邦塔指出，反非裔、亞裔、同志讓加州去年仇恨犯罪激增33%。（美聯社）

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)28日於記者會中宣布，加州去年因「恐同」(homophbia)與種族主義所引發的仇恨犯罪飆升33%，情況與2020年類似，證實新冠疫情爆發後，官方的觀察推測正確。

邦塔指出，2021年加州發生513宗針對非洲裔民眾的仇恨犯罪，比一年前增加13%。發生於亞裔社區的仇恨犯罪共247宗，比2020年增加178%。2021年有關性傾向的仇恨犯罪有303宗，成長率高達約50%。

邦塔指出，新冠疫情期間，無論加州或全美國，仇恨犯罪急遽飆高，對社會安寧產生極大威脅，緊急情況非常清楚。加州2021年共傳出1763宗仇恨犯罪，這是州府1995年開始統計仇恨犯罪以來，數量第六高者，也是2001年以來次高者。2001年911事件爆發，當年加州傳出2261宗仇恨犯罪。

舊金山去年大量傳出亞裔長者遭人襲擊的錄影帶。根據舊金山警方2021年元月報告，仇恨犯罪量比一年前同期急遽飆升567%。舊金山2020年元月僅發生九宗仇恨犯罪，2021年同期增加到60宗。根據警方，去年元月這60宗仇恨犯罪，一半為同一人所為。

由於控方必須證明嫌犯犯罪動機為種族與性別傾向歧視，有些攻擊罪行無法歸類為仇恨犯罪。比方說，2021年一名泰裔長者不幸罹難，可是控方並沒有以仇恨犯罪罪名指控被告。因此警方指出，真正仇恨犯罪數量應該比統計數目高。

根據聯邦調查局，美國2019年仇恨犯罪數量為過去10年以來最高，顯示美國仇恨犯罪問題持續嚴重。

偕同檢察長邦塔舉辦這次記者會的社區領導表示，如發生仇恨犯罪、事端，民眾應當主動向警方提出申告，或者向精神健康單位尋求協助。加州亞太裔事務委員維拉維申邱(Cirian Villavicencio)表示，仇恨攻擊亞太裔社區過去也發生，然而新冠疫情期間大幅飆升，情況令人震驚。

他說，亞太裔長者遭人攻擊，亞太裔年輕人與婦女遭人言語侮辱。亞太裔經營商店遭人襲擊，學生遭人霸凌、騷擾，只因為他們是亞太裔。

從2020年新冠疫情爆發開始，仇亞事端不斷發生。去年3月，亞特蘭大地區按摩院爆發大屠殺，六名亞裔婦女慘遭毒手。今年5月一名白人在水牛城(Buffalo)一家超市開槍掃射，殺害10名非洲裔顧客與店員。

仇恨犯罪 加州 疫情

上一則

博徹思遭罷免後首露面：不排除再競選

下一則

羅訴韋德案被推翻 墮胎藥恐成下個法律戰場

延伸閱讀

加州墮胎權入憲修正案 11月票決 共和黨人批「內容過於廣泛」

加州墮胎權入憲修正案 11月票決 共和黨人批「內容過於廣泛」
州檢察長邦塔：用法律確保加州墮胎權

州檢察長邦塔：用法律確保加州墮胎權

疫情以來138家大企業撤離加州 灣區最多、德州意外受惠

疫情以來138家大企業撤離加州 灣區最多、德州意外受惠
加州將退稅95億 年收未逾25萬可領 每戶最高領1050元

加州將退稅95億 年收未逾25萬可領 每戶最高領1050元

處理交通事故涉詐 15年員警被捕 警長：很失望

處理交通事故涉詐 15年員警被捕 警長：很失望

熱門新聞

加大入學競爭日益激烈，高中生尋求其他途徑進入夢想大學。（美聯社）

加大入學競爭日益激烈 學子另尋錄取途徑

2022-06-25 02:14
全美解封三個月、外加輪船公司促銷活動下，郵輪旅程似乎一切又回到正常，班班滿載。（受訪者蔡先生提供）

疫後便宜2~3成… 暑假郵輪大賣 賞美景也有風險

2022-06-25 18:44
圖為連鎖藥局 Walgreens 提供的檢測證明，多數航空公司就單純檢查姓名和結果，因為這類的檢驗報告上百種格式，除非一一查證否則很難辨別真偽。(圖為記者先前測試報告，僅為圖解參考)

返台核酸檢測形同虛設 只防君子不防小人

2022-06-26 00:03
矽谷痛苦指數年度報告顯示，矽谷族裔之間的財富差距愈來愈大。（Getty Images）

矽谷痛苦指數報告：族裔間貧富差距 越來越大

2022-06-23 02:15
南灣地標大美國樂園最快會在六年後關閉。（取自臉書）

土地被開發商買下 矽谷「大美國樂園」六年後恐關閉

2022-06-27 22:47
華裔少女林涵琪遇害近30年仍未找到兇手，新DNA檢測技術讓破案露出曙光。（聯邦調查局提供）

林涵琪命案28年 DNA新技術 破案露出曙光

2022-06-24 02:13

超人氣

更多 >
新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼
華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」
就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐
通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元