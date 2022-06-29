加州仇恨犯罪激增 仇亞攻擊比前年增178%

加州檢察長邦塔指出，反非裔、亞裔、同志讓加州去年仇恨犯罪激增33%。（美聯社）

加州 檢察長邦塔(Rob Bonta)28日於記者會中宣布，加州去年因「恐同」(homophbia)與種族主義所引發的仇恨犯罪 飆升33%，情況與2020年類似，證實新冠疫情 爆發後，官方的觀察推測正確。

邦塔指出，2021年加州發生513宗針對非洲裔民眾的仇恨犯罪，比一年前增加13%。發生於亞裔社區的仇恨犯罪共247宗，比2020年增加178%。2021年有關性傾向的仇恨犯罪有303宗，成長率高達約50%。

邦塔指出，新冠疫情期間，無論加州或全美國，仇恨犯罪急遽飆高，對社會安寧產生極大威脅，緊急情況非常清楚。加州2021年共傳出1763宗仇恨犯罪，這是州府1995年開始統計仇恨犯罪以來，數量第六高者，也是2001年以來次高者。2001年911事件爆發，當年加州傳出2261宗仇恨犯罪。

舊金山去年大量傳出亞裔長者遭人襲擊的錄影帶。根據舊金山警方2021年元月報告，仇恨犯罪量比一年前同期急遽飆升567%。舊金山2020年元月僅發生九宗仇恨犯罪，2021年同期增加到60宗。根據警方，去年元月這60宗仇恨犯罪，一半為同一人所為。

由於控方必須證明嫌犯犯罪動機為種族與性別傾向歧視，有些攻擊罪行無法歸類為仇恨犯罪。比方說，2021年一名泰裔長者不幸罹難，可是控方並沒有以仇恨犯罪罪名指控被告。因此警方指出，真正仇恨犯罪數量應該比統計數目高。

根據聯邦調查局，美國2019年仇恨犯罪數量為過去10年以來最高，顯示美國仇恨犯罪問題持續嚴重。

偕同檢察長邦塔舉辦這次記者會的社區領導表示，如發生仇恨犯罪、事端，民眾應當主動向警方提出申告，或者向精神健康單位尋求協助。加州亞太裔事務委員維拉維申邱(Cirian Villavicencio)表示，仇恨攻擊亞太裔社區過去也發生，然而新冠疫情期間大幅飆升，情況令人震驚。

他說，亞太裔長者遭人攻擊，亞太裔年輕人與婦女遭人言語侮辱。亞太裔經營商店遭人襲擊，學生遭人霸凌、騷擾，只因為他們是亞太裔。

從2020年新冠疫情爆發開始，仇亞事端不斷發生。去年3月，亞特蘭大地區按摩院爆發大屠殺，六名亞裔婦女慘遭毒手。今年5月一名白人在水牛城(Buffalo)一家超市開槍掃射，殺害10名非洲裔顧客與店員。