博徹思遭罷免後首露面：不排除再競選

博徹思承認，自己缺乏在政治上的精明。（記者王子涵／攝影）

舊金山 現任地檢長博徹思 （Chesa Boudin）被選民成功罷免 後，淡出了公眾的視野。28日他接受舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）的採訪，是他被罷免後首次露面。他表示，不排除再次競選的可能，無論是秋天的特殊選舉還是明年的換屆選舉。

「我的很多支持者都在敦促我繼續參選。」博徹思說，「我的一生都將致力於我們的社區，為一個更公平的司法系統而奮鬥。」

當舊金山市議會認證批准罷免選舉的結果後，博徹思的任期將進入10天的倒數。市長布里德（London Breed）還未公開宣布下一任地檢長的人選，但她已經面試了多位候選人；新任地檢長的任期將在11月結束。

過去一年，留給博徹思思考的時間很少，他迎來了第一個孩子的出生，長期被監禁的父親獲得釋放，以及遭遇母親去世。「我想花時間和我的家人在一起。在選舉後的周末，我做了家務，去商場購物，這是我在管理地檢處以及面臨罷免時無法做到的。」

博徹思表示，選舉解釋後，他和家人去智利待了幾天，慶祝妻子祖父的94歲生日。在那段時間，他在線上處理了預算和常規的辦公會議。

他表示，罷免選舉的獨特性甚至蓋過了反對者對於司法改革的抨擊，「這是一個很奇怪的選舉。我沒有和其他的候選人競爭，沒有捐款限制，選民也沒有機會在具體政策和願景之間做出選擇。」博徹思說。

他承認，無論是在管理辦公室還是競選上，他本可以做的不一樣。他也認為自己缺乏在政治上的精明，「我們所有人都會犯錯，當你在管理一個300多名雇員的官僚機構時，事情就會出錯。我們每一天都在管理著大量的風險。」

罷免運動主席蔣美琴(Mary Jung)發表聲明稱，這是一個自由的國家，如果博徹思選擇競選他剛剛被趕走的職位，那他將再次被舊金山的選民徹底拒絕。