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州大性騷擾醜聞涉處理不當 加州州府調查

編譯組／28日電
加州州府審查委員會將調查部分州大處理性騷擾事件流程。圖為聖荷西州大。(聖荷西州大官方臉書)
加州州府審查委員會將調查部分州大處理性騷擾事件流程。圖為聖荷西州大。(聖荷西州大官方臉書)

加州州府聯合立法審查委員會 (the Joint Legislative Audit Committee) 27日批准調查聖荷西州大、蘇諾瑪州大 (Sonoma State University) ，以及弗雷斯諾 (Fresno) 校長室處理性騷擾事件問題。報導指出，這些高等學府的行政機關處理性騷擾、性虐待事件有不宜之嫌。

一些加州州大校園發生處理性騷擾、性虐待事件不當情形，其中包括南灣聖荷西州大前游泳教練蕭恩 (Scott Shaw) 涉嫌性虐待20多名女游泳選手。然而學校最高主管沒有詳盡處理這個問題。問題爆發後，40位以上州議員要求審查這些州大行政主管當時是否遵守第九條 (Title IX)程序與流程處理問題。

加州州大系統發言人摩雷 (Toni Molle) 28日於電郵聲明中指出，州大系統歡迎州府審查員進行調查，並將全面配合州審查員的工作任務，尋求改善政策與工作程序的機會。

州審查員所將進行的調查包括決定「加州州大系統第九條辦事處的角色任務」，同時評估此辦事處提供對性騷擾控訴的監管，包括遵循聯邦法律，採用最有效的管理方式，確保加州州大系統對這些問題能即時穩當處理。

此外審查委員將決定加州州大系統是否有一套阻止、發現性騷擾，並採取適當對策的政策與程序，並審查州大系統是否明確告知學生、員工如何提出控訴，與員工涉嫌性騷擾申告的義務等校園管理政策。

審查委員同時調查加州州大系統處理性騷擾事件的流程，確保調查程序獨立進行，並同時尋找改善方法。

審查委員亦要求加州州大正確統計出來過去五年來，校園對學校員工提出性騷擾控訴的總數。校方有沒有主動調查這些申訴，性騷擾罪名成立的數量，性騷擾犯者是否多次侵犯他人。

代表弗雷斯諾 (Fresno) 地區的州眾議員培德森 (Jim Patterson) 表示，公立高等教育責任重大，因此必須確保校園主管行為操守能為人師表。

今年3月，加州州大董事會宣布校方聘請一機構進行內部調查有關處理性騷擾的政策與處理程序。雖然如此，加州教師協會 (California Faculty Association) 與一些州議員認為此內部調查不夠全面。內部調查後，州府調查即將展開。

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