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華美半導體協會舉辦 「科學與工程競賽」廣邀青少年參加

記者熊移山/ 聖荷西報導
2022年科學與工程競賽(SEF)活動在日前正式起跑，提供11-16歲青少年利用暑假期間參加這個活動，報名截止時間為7月24日。(記者熊移山╱翻攝)
2022年科學與工程競賽(SEF)活動在日前正式起跑，提供11-16歲青少年利用暑假期間參加這個活動，報名截止時間為7月24日。(記者熊移山╱翻攝)

華美半導體協會(CASPA)舉辦的2022年科學與工程競賽(SEF)活動日前正式起跑。為了讓更多有興趣的11歲至16歲青少年利用暑假期間參加這個活動，CASPA特別規畫在競賽期間每周六下午5時到6時，報名的學員能利用通訊軟體提出自己的疑問，現場會有相關的專業志工協助一起完成目標。

CASPA競賽主席闕曉燕表示，今年的參賽者們依然會被分為三個年齡段組，有物理、數學、電腦科學和工程學四類研究專案可供選擇。另外配合環保議題今年也新增保護身邊環境主題競賽，將分為11歲至14歲青少年組的「海洋環境監測」，和14歲至16歲青少年組的「應對海洋石油洩漏」，由ARM Education提供Microbit相關電子設備。

SEF主題競賽中的每一個專案在完成後，需要參賽者製作影片展示成果，並於8月6日進行線上答辯。影片和答辯內容將上傳於CASPA官方YouTube頻道。三名評審老師會綜合各項指標對各專案打分，點擊率高的成果展示影片會獲得額外分數。評審團由CASPA董事會成員推薦選出。CASPA將提供總計900元的獎金，獎勵綜合成績最好的七個項目組（一等獎100元，兩個二等獎50元，四個三等獎25元），平局參賽專案將根據創造力和提交成果的先後順序來決定獲勝者。

本次活動的合作夥伴，Broadcom基金會主席戈登(Paula Golden)強調，此次活動最看重的並不是孩子們對電腦科學知識的瞭解程度，而是他們對程式設計的興趣與投入。戈登表示，沒有STEM背景的父母也不必擔心無法對孩子進行引導，CASPA志工會提供專業的指導，他們同時鼓勵父母也加入和孩子互動並一起學習。ARM公司院士兼標準架構負責人魏東回應，「不是所有的項目都能成功，但我們不能讓孩子害怕失敗」。他還提到參加這項比賽除了去做，孩子們也同時學習表達他們的想法。

對此活動有興趣的孩子可以通過http://www.caspa.com網站報名參加本次科學與工程競賽，報名截止時間為7月24日。每周六PST的線上研討會來提供指導和答疑，會議資訊如下：

Meeting ID: 983 5597 3497, Passcode: 0QmNie

Hotline email: [email protected]

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