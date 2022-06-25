羅訴韋德案推翻 灣區罵聲四起：歷史污點、黑暗一天

羅訴韋德案被推翻，加州總檢察長邦塔表示將「運用法律全部力量，保護加州每個人生殖保健權利」。圖為邦塔5月在舊金山支持墮胎權團體集會時發表講話。(Getty Images)

加州 婦女權益團體對美國最高法院24日裁決表示憤怒，裁決推翻羅訴韋德案確保的憲法墮胎 權。灣區居民並在多個地點組織抗議活動，數百人表達恐懼與怒火，這原是1973年具有里程碑意義的決定，讓全國婦女能控制她們生命最基本決定：是否成為母親。

「加州計畫生育聯盟」(Planned Parenthood Affiliates of California)行長希克斯(Jodi Hicks)表示，美國最高法院決定取消墮胎權，是國家歷史上一個汙點，將導致全國數百萬人改變生活並威脅生命的後果。她強調，墮胎在加州仍合法，協會有超過100家健康中心開放並提供生殖保健服務。

史丹福大學名譽教授、女權與經濟學專家斯特羅伯(Myra Strober)認為，最高法院裁決對婦女健康造成重大打擊，被迫生育不想要或負擔不起孩子的女性，會給各州社福系統造成負擔。窮困婦女將舉債，經濟處於不利地位，因為她們將尋求在允許墮胎的州進行墮胎。

本人也是醫師的加大總校長德雷克(Michael Drake)表示，裁決將危及全國各地的生命。舊金山市長布里德(London Breed)推文認為，此一裁決對女性與國家來說，都具毀滅性，並稱其為「黑暗的一天」，強調她所在城市將在婦女選擇墮胎情況之下，持續允許女性終止懷孕。

眾議院議長波洛西則將責任歸咎於「激進共和黨 人」(radical Republicans)，推文寫道，憑藉共和黨在最高法院的絕對多數席位，今日美國女性比她們的母親擁有更少的自由。波洛西也指出，裁決只是在全國範圍內廢止墮胎的開始，警告國會共和黨人支持「共和黨極端主義」(GOP extremist)，提供墮胎的醫生可能被逮捕，部分刑事避孕可能被定為刑事犯罪。

國會民主黨籍人士加入波洛西陣線，警告裁決會產生骨牌效應。眾議員斯沃威爾(Eric Swalwell)表示，這是對每個人自由選擇的打擊，他敦促大家組織起來進行投票、反對法官裁決。巴洛阿圖眾議員艾許(Anna Eshoo)也稱裁決「殘忍」，並認為「法院已對自己進行審判」。

聖荷西市議員卡拉斯科(Magdalena Carrasco）稱裁決意指女性是二等公民，身體無法自主決定。她吞促聖他克拉拉縣選民今年秋天投票反對裁決，其為「威脅民主」(threat to democracy)。

舊金山市檢察官邱信福(David Chiu)認為，裁決是「對大家是不祥之兆」(ominous warning for us all)。生育權倒退，通常與倒退的民主國家與威權政府相連結。舊金山與加州將盡一切可能，成為尋求墮胎者的安全避風港。加州總檢察長邦塔(Rob Bonta)推文表示，將「運用法律全部力量，保護加州每個人生殖保健權利」。

另一方面，灣區與其他地方的反墮胎組織則在社交媒體讚許這項裁決；墮胎權益活動人士認為，裁決為他們的行動注入活力。