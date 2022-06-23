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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

殷嘉立選第四區議員 力爭社區資源

記者李怡 / 舊金山報導
殷嘉立競選市議員 只為打造更好的舊金山。（記者李怡／攝影）
殷嘉立競選市議員 只為打造更好的舊金山。（記者李怡／攝影）

舊金山第四區市議員候選人殷嘉立（Joel Engardio）22日在聯合學區委員會門前舉行競選動員活動，已經在選務處遞表宣布競選的殷嘉立是「舊金山竭止犯罪協會」（Stop Crime SF）的執行總監，他曾於2020年參加第七區市議員的競選，當時的支持率第二。這次他競選市議員的政綱是支持公共安全、改善教育、支持中產家庭住房，以及支持小商業的發展，為打造更好的舊金山而努力。

殷嘉立表示，他為打造一個更好的舊金山，一個更好的第四區而參加市議員的競選。因為目前的民選官員沒有考慮到社區居民的需求，更少關注社區基層居民的想法。

他指出，他組織的舊金山竭止犯罪協會，致力於阻止仇恨犯罪，減少街頭犯罪。在罷免教委運動中，他了解到民眾對於教育以及社區資源的需求。當選之後，他會竭盡全力為社區民眾爭取資源，聽取他們的意見與想法。

今年舊金山市選區重劃之後，殷嘉立的住所被劃分到了第四區，因此他將在第四區參與競選。殷嘉立過去兩年活躍在各項罷免競選中，是最早公開提出要求罷免教委的一批人之一。他批評現任第四區市議員馬兆明支持博徹思和反對罷免教委。

目前宣布競選第四區市議員有馬兆明和華裔政壇新人雷千紅。

舊金山 罷免 教育

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